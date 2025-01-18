 

На праздновании 80-летия Победы в Москве США будет представлять Джо Байден

18.01.2025, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Уходящий президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN анонсировал «несколько сюрпризов» для Дональда Трампа, который 20 января станет полноправным хозяином Белого дома.

«План Байдена» предусматривает 12 шагов, которые призваны «держать в узде Трампа и его команду» – 46-й американский президент планирует как минимум три раза в неделю выступать на национальных телеканалах, пообещал кратно повысить активность в социальных сетях и анонсировал несколько поездок за пределы США.

«Я буду 9 мая в Москве, где будет большой парад в честь американской победы над нацистами. Там я буду представлять весь американский народ и наших ветеранов, которые помнят о помощи русских в нашей общей победе», – сказал Байден.

Помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц предостерёг Байдена «от необдуманных шагов» и призвал накануне визита в Россию проконсультироваться с руководством американских спецслужб и Госдепом.

«Вообще-то Москву на 9 мая хотел посетить президент Трамп, он ежегодно это делает последние 20 лет, а Байден может приехать исключительно как частное лицо, – заметил советник избранного президента. – Лучше бы ему в Москву не приезжать, мы не сможем выделить ему охрану, а без неё он может банально вместо центра Москвы попасть на её окраины, в какое-нибудь Чертаново или другое гетто».

Также Уолтц пригрозил Байдену дополнительными слушаниями в Конгрессе и возможными санкциями. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.01 / Система SkyOS позволит управлять боевым вертолетом даже новичку

18.01 / Загадка рождения гигантов: чёрные дыры появились раньше звёзд?

18.01 / Мнение: Человек труда

18.01 / В пещере неандертальцев нашли печь для изготовления клея возрастом 60 000 лет

18.01 / Мнение «аналитика»: О чрезвычайных мерах против дефолта… Доигрались с огнём?

18.01 / Саудовская Аравия строит стадион в виде семени, прорастающего в пустыне

18.01 / Династия Юань стала лучшим работодателем Новосибирской губернии

18.01 / Загадка подводного вулкана: таинственные сигналы предшествовали мощному извержению

18.01 / Физические упражнения способствуют восстановлению поврежденных нервных клеток, обнаружили ученые

18.01 / NYT: российские спецслужбы передали Трампу чемодан поддельных долларов для покупки Гренландии и узурпации власти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика