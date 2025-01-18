На праздновании 80-летия Победы в Москве США будет представлять Джо Байден

Уходящий президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN анонсировал «несколько сюрпризов» для Дональда Трампа, который 20 января станет полноправным хозяином Белого дома.

«План Байдена» предусматривает 12 шагов, которые призваны «держать в узде Трампа и его команду» – 46-й американский президент планирует как минимум три раза в неделю выступать на национальных телеканалах, пообещал кратно повысить активность в социальных сетях и анонсировал несколько поездок за пределы США.

«Я буду 9 мая в Москве, где будет большой парад в честь американской победы над нацистами. Там я буду представлять весь американский народ и наших ветеранов, которые помнят о помощи русских в нашей общей победе», – сказал Байден.

Помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц предостерёг Байдена «от необдуманных шагов» и призвал накануне визита в Россию проконсультироваться с руководством американских спецслужб и Госдепом.

«Вообще-то Москву на 9 мая хотел посетить президент Трамп, он ежегодно это делает последние 20 лет, а Байден может приехать исключительно как частное лицо, – заметил советник избранного президента. – Лучше бы ему в Москву не приезжать, мы не сможем выделить ему охрану, а без неё он может банально вместо центра Москвы попасть на её окраины, в какое-нибудь Чертаново или другое гетто».

Также Уолтц пригрозил Байдену дополнительными слушаниями в Конгрессе и возможными санкциями.

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