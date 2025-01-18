 

В пещере неандертальцев нашли печь для изготовления клея возрастом 60 000 лет

18.01.2025, 13:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На протяжении многих десятилетий исследователи считали неандертальцев грубыми и примитивными существами, едва способными выжить в суровых условиях ледниковой Европы. Однако новое открытие, сделанное в одной из самых известных мест проживания этих древних людей, заставляет пересмотреть этот устоявшийся образ. Исследование опубликовано в журнале Quaternary Science Reviews.

Фото из открытых источников

Археологическая экспедиция, работавшая в пещере Вангард на Гибралтаре, обнаружила сооружение, предназначенное для производства древнего клея. Эта находка, датируемая периодом между 67 000 и 60 000 лет назад, открывает новые грани жизни неандертальцев, демонстрируя их высокий уровень знаний и мастерства.

Пещерный комплекс Горхэм, где расположена пещера Вангард, известен ученым как одно из последних мест обитания неандертальской популяции в Европе. Именно здесь, на берегу Средиземного моря, древние люди оставили свои последние следы перед тем, как исчезнуть навсегда.

Исследователи наткнулись на необычный очаг, окруженный толстыми стенами и имеющий два канала. По мнению ученых, эта сложная конструкция была создана специально для перегонки смолистых веществ, таких как березовый деготь. Древние мастера использовали его для крепления рукояток к орудиям труда и охотничьим копьям.

Дальнейший анализ показал наличие химических следов, подтверждающих использование этого сооружения для производства дегтя. Обнаружены обугленные остатки древесины, микроскопические частицы золы и специфичные растительные соединения, характерные для процесса переработки бересты и других деревьев.

Фото из открытых источников / sciencedirect.com

Чтобы проверить свою версию, команда исследователей воссоздала аналогичную конструкцию и провела эксперимент. Они нагревали молодые листья камнеломки в замкнутом пространстве без доступа кислорода, имитируя условия древней мастерской. Результат оказался впечатляющим: за относительно короткое время им удалось получить достаточное количество смолы для изготовления двух наконечников для копий.

Этот эксперимент стал очередным подтверждением высокого уровня интеллектуального развития неандертальцев. Они не просто выживали в трудных условиях, но и создавали сложные инструменты, используя знания о свойствах природных материалов и процессах горения. Возможно, именно такие навыки помогли им продержаться так долго в борьбе за свое существование.

Несмотря на все достижения, неандертальцам не удалось избежать печальной участи. Причины их вымирания остаются загадкой, но многие исследователи связывают это с изменением климата и конкуренцией со стороны современных людей. Возможно, их способности оказались недостаточными для адаптации к новым условиям, хотя их мастерство и изобретательность удивляют.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.01 / Загадка рождения гигантов: чёрные дыры появились раньше звёзд?

18.01 / Мнение: Человек труда

18.01 / На праздновании 80-летия Победы в Москве США будет представлять Джо Байден

18.01 / Мнение «аналитика»: О чрезвычайных мерах против дефолта… Доигрались с огнём?

18.01 / Саудовская Аравия строит стадион в виде семени, прорастающего в пустыне

18.01 / Династия Юань стала лучшим работодателем Новосибирской губернии

18.01 / Загадка подводного вулкана: таинственные сигналы предшествовали мощному извержению

18.01 / Физические упражнения способствуют восстановлению поврежденных нервных клеток, обнаружили ученые

18.01 / NYT: российские спецслужбы передали Трампу чемодан поддельных долларов для покупки Гренландии и узурпации власти

18.01 / Искусственный интеллект и эволюция: Что ждёт нас завтра?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика