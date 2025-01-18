В пещере неандертальцев нашли печь для изготовления клея возрастом 60 000 лет

На протяжении многих десятилетий исследователи считали неандертальцев грубыми и примитивными существами, едва способными выжить в суровых условиях ледниковой Европы. Однако новое открытие, сделанное в одной из самых известных мест проживания этих древних людей, заставляет пересмотреть этот устоявшийся образ. Исследование опубликовано в журнале Quaternary Science Reviews.

Фото из открытых источников

Археологическая экспедиция, работавшая в пещере Вангард на Гибралтаре, обнаружила сооружение, предназначенное для производства древнего клея. Эта находка, датируемая периодом между 67 000 и 60 000 лет назад, открывает новые грани жизни неандертальцев, демонстрируя их высокий уровень знаний и мастерства.

Пещерный комплекс Горхэм, где расположена пещера Вангард, известен ученым как одно из последних мест обитания неандертальской популяции в Европе. Именно здесь, на берегу Средиземного моря, древние люди оставили свои последние следы перед тем, как исчезнуть навсегда.

Исследователи наткнулись на необычный очаг, окруженный толстыми стенами и имеющий два канала. По мнению ученых, эта сложная конструкция была создана специально для перегонки смолистых веществ, таких как березовый деготь. Древние мастера использовали его для крепления рукояток к орудиям труда и охотничьим копьям.

Дальнейший анализ показал наличие химических следов, подтверждающих использование этого сооружения для производства дегтя. Обнаружены обугленные остатки древесины, микроскопические частицы золы и специфичные растительные соединения, характерные для процесса переработки бересты и других деревьев.

Фото из открытых источников / sciencedirect.com

Чтобы проверить свою версию, команда исследователей воссоздала аналогичную конструкцию и провела эксперимент. Они нагревали молодые листья камнеломки в замкнутом пространстве без доступа кислорода, имитируя условия древней мастерской. Результат оказался впечатляющим: за относительно короткое время им удалось получить достаточное количество смолы для изготовления двух наконечников для копий.

Этот эксперимент стал очередным подтверждением высокого уровня интеллектуального развития неандертальцев. Они не просто выживали в трудных условиях, но и создавали сложные инструменты, используя знания о свойствах природных материалов и процессах горения. Возможно, именно такие навыки помогли им продержаться так долго в борьбе за свое существование.

Несмотря на все достижения, неандертальцам не удалось избежать печальной участи. Причины их вымирания остаются загадкой, но многие исследователи связывают это с изменением климата и конкуренцией со стороны современных людей. Возможно, их способности оказались недостаточными для адаптации к новым условиям, хотя их мастерство и изобретательность удивляют.