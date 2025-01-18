Мнение «аналитика»: О чрезвычайных мерах против дефолта… Доигрались с огнём?

Ох, не буди лихо, пока оно тихо… ©

Только намедни рассказывал о долгах сверхдержав, а теперь впору верить в «закон бумеранга». Прилетело в лоб так не по-детски.

И, главное, ну кто бы мог подумать? Ведь ничего же не предвещало!

А теперь приходится спешно принимать чрезвычайные меры.

Слава Богу, что не мне, а Минфину. Американскому.

Минфин #США будет вынужден задействовать «чрезвычайные меры» для недопущения дефолта. Об этом заявила пока ещё министр финансов Джанет Йеллен в письме лидерам Конгресса. Там говорится, что чрезвычайщина в финансовых делах правительства начнётся со вторника, 21 января. При этом «период времени, в течение которого могут действовать чрезвычайные меры, подвержен значительной неопределённости, включая трудности прогнозирования платежей и поступлений правительства США на несколько месяцев вперёд», — признаётся в письме.

А самое интересное, что 20 января Овальный кабинет в Белом доме займёт Дональд #Трамп. И всё это перестанет быть проблемой Джанет Йеллен.

Суть которой, кратко, в том, что государственный долг Америки опять достиг предела, за которым нельзя больше занимать средства извне. При этом федеральный бюджет остаётся дефицитным, а значит, оплачивать расходы, которые уже одобрены Конгрессом, будет чрезвычайно сложно.

По закону, потолок госдолга ограничивает сумму денег, которую Соединенные Штаты имеют право занимать для финансирования правительства и выполнения своих финансовых обязательств. Поскольку федеральное правительство оперирует дефицитным бюджетом, оно вынуждено привлекать с рынка огромные суммы денег, чтобы оплачивать свои счета. В числе таких обязательств — финансирование программ социальной защиты, проценты по государственному долгу и зарплаты военнослужащим.

Прежде лимит находился на уровне 31,4 трлн долл. Этот потолок на время отменили весной 2023 года, и Минфин США получил право занимать столько, сколько необходимо. Но решение было рассчитано до 1 января 2025-го. Госдолг США по состоянию на 18 января составляет примерно 36,19 трлн долл. Конгресс должен либо снова приостановить действие лимита госдолга, либо согласовать его увеличение, чтобы избежать чрезвычайных мер Минфина. В их числе могут быть бухгалтерские манёвры — разные способы так перераспределить деньги между счетами правительства, чтобы не выходить за рамки лимита заимствований и выиграть время для Конгресса, который поднимет потолок госдолга.

За день до наступления «чрезвычайных мер», 20 января, состоится инаугурация Дональда Трампа на пост президента США. Он выдвинул миллиардера Скотта Бессента на должность министра финансов, который пообещал не допустить дефолта. Но министра также должен утвердить Конгресс. То есть, возникает некий разрыв во власти на время смены управленческой команды в финансовом ведомстве.

И хотя проблема больше техническая, чем чёрт не шутит?

Запасаемся попкорном, пока #деньги есть?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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