Саудовская Аравия строит стадион в виде семени, прорастающего в пустыне

Невероятные темпы строительства в Саудовской Аравии продолжают удивлять мир. В планах строительства столицы страны вырисовывается новый амбициозный проект — стадион «Король Салман», который обещает стать одним из крупнейших спортивных сооружений в мире. Его уникальный дизайн, напоминающий семя, прорастающее в пустыне, наглядно отражает стремление страны к развитию и популяризации спорта. Об этом сообщает New Atlas.

Фото из открытых источников / Проект стадиона «Король Салман» / Populous

Проект стадиона представлен известной архитектурной компанией Populous, которая уже зарекомендовала себя в создании крупных спортивных объектов. Стадион будет расположен рядом с масштабным парком, который сейчас находится на стадии строительства. Ожидается, что стадион будет вмещать более 92 000 зрителей, что сделает его самым большим в Саудовской Аравии и одним из крупнейших в мире.

Фото из открытых источников / Populous

Дизайн стадиона включает в себя сегментированные секции с зелеными стенами и крышами, а также пешеходные дорожки на крыше. Внутри комплекса предусмотрены королевская ложа, VIP-зоны, а также 2200 мест для VIP-гостей и 300 «VVIP»-мест. Это сделает стадион не только местом для спортивных событий, но и важной площадкой для проведения различных мероприятий.

Кроме того, на территории комплекса будут размещены внутренние экраны, сады, скалодромы и центр водных видов спорта с олимпийским бассейном. Специально для любителей легкой атлетики будет построен небольшой стадион и беговая дорожка, проходящая через новый парк.

Фото из открытых источников Стадион будет вмещать более 92 000 зрителей / Populous

«Вдохновением для дизайна послужил завораживающий природный ландшафт Саудовской Аравии. Каждый элемент генерального плана символизирует семя, которое прорастает и становится частью динамичного, но естественного явления», — отмечает команда Populous.

Стадион «Король Салман» станет главной штаб-квартирой национальной сборной по футболу и будет завершен к концу 2029 года. Этот проект добавляется к списку других масштабных спортивных сооружений, которые уже строятся в стране, включая стадион «Принц Мохаммед бин Салман» и киберспортивную арену «Сиддия-Сити». Вдобавок, в других регионах Саудовской Аравии реализуются амбициозные проекты, такие как «Лайн» и «Мукааб».