 

Династия Юань стала лучшим работодателем Новосибирской губернии

18.01.2025, 11:33, Разное
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Его Превосходительство Губернатор Новосибирский, граф Валерий Шмякин на торжественном собрании наградил семейство землевладельцев Юань почётным званием «Благонадёжный работодатель земли Новосибирской». В зачитанном глашатаем указе отмечены особые заслуги маньчжурских меценатов в развитии мануфактур и попечении о рабочем люде.

Господин Юань Минь-Хао, потомственный мануфактурец второй гильдии, прибыл на Земли Новосибирские всего десять лет и выкупил обанкротившиеся заводы, а затем сделал их исключительно рентабельными. Особую гордость губернии вызывают возрождённые мануфактуры «Сибирский чапельник», Бердский клюкальный завод и «Черепановские ежовские рукавицы» – ведущий металоплавильный комбинат Сибири. 

В первые годы некоторые мануфактуры семьи Юань столкнулись с дефицитом батраков. Так, на Искитимский сланцевый завод временно завезли трудорабов из Сиама, они сначала сами переклеивали на обувь правильные бирки, а потом обучили этому ремеслу местный люд. Сегодня на предприятии работают 2 тысячи крепостных. 

В ближайшее время династия Юань собирается придать ещё более весомый импульс развитию промышленности в губернии. Маньчжурцы обратились к Губернатору с просьбой-требованием передать в их надёжные руки авиастроительный завод. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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