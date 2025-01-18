Династия Юань стала лучшим работодателем Новосибирской губернии

Его Превосходительство Губернатор Новосибирский, граф Валерий Шмякин на торжественном собрании наградил семейство землевладельцев Юань почётным званием «Благонадёжный работодатель земли Новосибирской». В зачитанном глашатаем указе отмечены особые заслуги маньчжурских меценатов в развитии мануфактур и попечении о рабочем люде.

Господин Юань Минь-Хао, потомственный мануфактурец второй гильдии, прибыл на Земли Новосибирские всего десять лет и выкупил обанкротившиеся заводы, а затем сделал их исключительно рентабельными. Особую гордость губернии вызывают возрождённые мануфактуры «Сибирский чапельник», Бердский клюкальный завод и «Черепановские ежовские рукавицы» – ведущий металоплавильный комбинат Сибири.

В первые годы некоторые мануфактуры семьи Юань столкнулись с дефицитом батраков. Так, на Искитимский сланцевый завод временно завезли трудорабов из Сиама, они сначала сами переклеивали на обувь правильные бирки, а потом обучили этому ремеслу местный люд. Сегодня на предприятии работают 2 тысячи крепостных.

В ближайшее время династия Юань собирается придать ещё более весомый импульс развитию промышленности в губернии. Маньчжурцы обратились к Губернатору с просьбой-требованием передать в их надёжные руки авиастроительный завод.

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