Загадка подводного вулкана: таинственные сигналы предшествовали мощному извержению

В январе 2022 года мир стал свидетелем одного из самых мощных вулканических извержений в истории, произошедшего на Тонганском архипелаге. Вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай произвел взрыв, который фиксировали современные приборы по всему миру. Новое исследование, опубликованное в журнале Geophysical Research Letters, открывает завесу тайны над событиями, предшествовавшими этому катастрофическому явлению.

Фото из открытых источников

15 января 2022 года вулкан извергался с такой силой, что его активность стала предметом обсуждения среди вулканологов по всему миру. Однако, как выяснили ученые, еще за 15 минут до основного извержения две удаленные друг от друга станции мониторинга зарегистрировали сейсмическую волну, которую они назвали «сейсмическим предвестником».

Исследование, проведенное командой ученых под руководством вулканолога Миэ Итихары из Токийского университета, показало, что обрушение слабого участка океанической коры под кальдерой вулкана привело к тому, что морская вода и магма хлынули в зону между морским дном и магматическим очагом, что стало причиной взрывного извержения. Этот процесс вызвал волну Рэлея — тип акустической волны, которая распространяется по твердым поверхностям, и ее удалось зафиксировать на расстоянии около 750 километров от вулкана.

«Раннее предупреждение о вулканической активности имеет огромное значение для смягчения последствий стихийных бедствий», — подчеркивает Итихара. Вулканические извержения могут вызывать цунами, которые представляют серьезную угрозу для жизни на близлежащих островах.

Извержение 15 января стало историческим событием с индексом вулканической активности (VEI) не менее 5, что сопоставимо с извержением Везувия в 79 году н. э. и горы Сент-Хеленс в 1980 году. Вулкан выбросил 10 кубических километров вулканического материала и 146 миллионов тонн водяного пара, что эквивалентно 58 000 олимпийских бассейнов. Взрыв, по своему масштабу сопоставимый с сотнями атомных бомб, вызвал также рекордные подводные течения.

Несмотря на удаленность вулкана от населенных пунктов, извержение привело к образованию цунами, унесшим жизни по меньшей мере шести человек в Тонга и Перу. Ученые предупреждают, что следующее извержение может оказаться еще более разрушительным.

Анализируя сейсмические данные, исследователи пришли к выводу, что волны Рэлея, возникающие во время вулканической активности, могут служить предвестниками извержений. «Многим извержениям действительно предшествует сейсмическая активность, но такие сигналы часто слабы и обнаруживаются лишь вблизи вулкана», — отметил ведущий автор исследования Такуро Хориучи.

Ученые надеются, что в будущем такие сигналы будут использоваться для раннего предупреждения о возможных извержениях, что поможет спасти жизни и минимизировать ущерб.

«Каждая минута важна в случае чрезвычайных ситуаций», — подчеркивает Итихара.

Возможно, в следующий раз, когда произойдет сильное подводное извержение, исследователи смогут распознать его по данным сейсмических приборов и вовремя предупредить местные власти.