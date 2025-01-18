 

Армия РФ атаковала Украину, есть погибшие в Киеве

18.01.2025, 10:30, Новости дня
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В ночь на 18 января армия РФ нанесла удары по целям на территории Украины. В Шевченковском районе Киева погибли четыре человека, есть раненые, сообщил начальник Киевской военной администрации Тимур Ткаченко.

В Киеве в результате российской атаки причинен значительный ущерб: частично разрушены административное здание, бизнес-центр, магазин, повреждены десять автомобилей и магистральный водопровод.

В Запорожье в результате российского удара были ранены шесть человек.

Информация о пострадавших уточняется.


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