NYT: российские спецслужбы передали Трампу чемодан поддельных долларов для покупки Гренландии и узурпации власти

В газете New York Times вышла колонка экс-полковника ЦРУ Джеймса Вайнштейна, который утверждает, что попытки Дональда Трампа купить Гренландию инспирированы российским Главным разведывательным управлением (ГРУ).

Автор утверждает, что 16 января в Мар-а-Лаго состоялась встреча Трампа с резидентом ГРУ, который передал ему чемодан наличности для осуществления этой операции.

Предположительно Трамп планирует перераспределить количество избираемых конгрессменов и сенаторов пропорционально площади штатов, а не их населению. Таким образом, огромная по площади Гренландия с населением 57 тысяч человек будет иметь 110 мест в Палате представителей и 16 мест в Сенате Конгресса США. Вместе с Техасом, Аризоной и Южной Каролиной, где давно лидируют республиканцы, Трамп получит возможность единолично формировать большинство в Конгрессе.

– Трамп готовит государственный переворот по методичке Михаила Фрадкова, которую он написал, будучи директором ГРУ, – утверждается в статье. – Гренландия на пару с Техасом и ещё парой реднековских помоек будут диктовать свою волю всем Соединённым Штатам. Они сделают Трампа пожизненным президентом, признают Крым российским, снимут санкции с Северной Кореи и сделают всё, что им скажут их кураторы. Для этих целей Трамп получил чемодан, в котором находится 11 млрд долларов, напечатанных в Московской типографии имени Вячеслава Молотова.

—