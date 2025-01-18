 

Из-за холодной погоды место инаугурации Дональда Трампа изменено

18.01.2025, 9:30, Новости дня
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Из-за холодной погоды в Вашингтоне избранный президент США Дональд Трамп распорядился провести церемонию инаугурации в Ротонде Капитолия, а не около здания, как происходит обычно.

Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что не хочет подвергать риску переохлаждения своих сторонников, участников инаугурации и тех, кто будет обеспечивать ее безопасность.

Дональд Трамп вступает в должность в понедельник, 20 января, около полудня. По данным метеорологов, температура воздуха в этот день может опуститься до -11 градусов по Цельсию.

Трамп напомнил, что последним президентом США, чья инаугурация состоялась в помещении, был Рональд Рейган: в 1985 году церемонию его вступления в должность также было решено перенести из-за холодной погоды.

Организаторы инаугурации были намерены распространить 220 тысяч билетов для зрителей.


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