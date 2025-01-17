Рупор кремлевской пропаганды: Провести проверку деятельности Чубайса

В СК и Генпрокуратуру направлено обращение с просьбой провести проверку деятельности Чубайса на предмет наличия признаков преступлений (c) генерал Картополов.

В этом деле главное своевременность и оперативность.

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Источник: Colonel Cassad

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