 

Рупор кремлевской пропаганды: Провести проверку деятельности Чубайса

17.01.2025, 22:05, Разное
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В СК и Генпрокуратуру направлено обращение с просьбой провести проверку деятельности Чубайса на предмет наличия признаков преступлений (c) генерал Картополов.

В этом деле главное своевременность и оперативность.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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