Мнение: Запрет бодипозитива, электрическая ложка и штрафы для вейп-шопов

1. Виталий Милонов предложил запретить деструктивную идеологию бодипозитива. Если законопроект пройдёт, то рекламировать откормленных Палеолитических Венер в качестве стандарта красоты и здоровья будет нельзя (ссылка). Герман Клименко пишет (ссылка):



Искренне люблю Милонова. Он всегда заботится о нашем хорошем настроении. Вот в интернетах ваших пишут что он выступил с идеей признать идеологию бодипозитива нежелательной в России.

Тут конечно Виталий Валентинович вступил на очень тонкий лёд. Сперва признаем нежелательной идеологию. Потом бодипозитивных девушек. А что потом? При покупке вкусняшек банки будут отказывать девушкам веса ХХХ в покупках?

Есть две дурных крайности. Крайность первая — социал-дарвинизм а-ля Спарта из фильмов про Древнюю Грецию. Не вписываешься в жёсткие стандарты, общество делает твою жизнь невыносимой. Крайность вторая — диктат ущербности, левачество, романтизация болезни. «Я толстый, поэтому вы все мне должны». Это безумие мы наблюдали до последнего времени на Западе. Обе крайности буквально убивают людей, причём я даже затрудняюсь сказать, какая из крайностей кровожаднее.

Разумный подход — создание обществом умеренной тяги, которая мягко подталкивала бы людей к более-менее здоровому образу жизни. Собственно, запрет деструктивной идеологии бодипозитива именно к такому эффекту и приведёт: толстяки будут прикладывать усилия, чтобы держать себя в рамках разумного. Вторая часть схемы — гонения на фастфуд, продажа тортов по паспорту, конские налоги со сладкой газировки и запрет добавлять сахар в продукты типа мяса или макарон, где никакого сахара быть не должно. Наконец, аналогичные ограничения должны действовать с другой стороны спектра: «героиновый шик» девяностых с голодающими моделями весом в 35 килограмм тоже должен быть запрещён.

Я знаю стандартный комментарий к таким рассуждениям: «вы сволочь, вы делаете мне некомфортно». Однако в этом-то и заключается вся суть. Здоровое общество должно делать некомфортно тем, кто ведёт себя неправильно, и делать комфортно тем, кто движется в верном направлении. Хочешь грешить? Пожалуйста, мы живём в свободной стране. Однако не требуй от общества закрывать глаза на твой грех или поощрять его.

2. Японцы разработали электрическую ложку, которая бьёт язык током, создавая ощущение солёности. Стоит устройство около 13 тысяч рублей, что для экспериментального прибора абсолютно нормально (ссылка). Смотрите внимательно — это будущее, к которому мы стремительно идём. Если ничего не изменится, то через некоторое время большая часть человечества будет есть нарезанный картон с соей, но ощущать при этом вкус мраморной говядины, посыпанной чёрной икрой. С одной стороны, звучит как антиутопия. С другой стороны, проблемы избыточного и недостаточного веса разрешатся сами собой, так как мусорное питание перестанет влиять на стрелку весов.

Ещё из показательного — электрические ложки могут вступать в конфликт с кардиостимуляторами, а также провоцировать судороги. Именно так развиваются медицинские технологии: сначала болезнь разменивается на лекарство с побочками, а потом врачи учатся купировать и побочные явления. В итоге конкретно проблему неправильного питания киберпанк, пожалуй, решит — если не через создающие вкус ложки, так значит через таблетки от ожирения или через генетический укол, ускоряющий метаболизм.

3. В Школе Капитализма я рассказываю про штрафы для вейп-шопов, на примере которых можно проиллюстрировать классические риски для малого бизнеса. Для протокола: сам я бросил курить в 21 год (сейчас мне 46 лет), и я бы предпочёл, чтобы эта дурная привычка вообще покинула Россию. Однако, знаете, некоторые лекарства хуже болезней. Цитирую из статьи (ссылка):

…золотой стандарт депутатских реплик. Нечестно, но спорить и объяснять бесполезно. Как я указал выше, у вейп-шопов плохая репутация — это раз, и вейп-шопы — малый бизнес, это два. Следовательно, вейп-шопы — безопасная цель.

Кстати, оцените красоту нововведений — сетям вейп-шопов они даже выгодны. Потому что если у вас один вейп-шоп с прибылью в 80 тысяч рублей, штраф в два миллиона вас убивает. А если у вас 100 вейп-шопов с суммарной прибылью в 8 млн рублей, штраф в два миллиона — это всего лишь прибыль за одну неделю, да и ту ваши юристы будут пытаться отбить в судах. Таким образом, владельцам сетей вейп-шопов новый закон на руку: он бьёт по их маленьким конкурентам, освобождая тем самым дополнительную долю рынка для крупной рыбы.

Теоретически в России есть процедура ОРВ, «Оценка регулирующего воздействия нормативных правовых актов», в ходе которой Минэкономразвития должен встать и возмутиться — дескать, вы принимаете вредительский закон, работодатель не должен отвечать всем своим имуществом за беспечность продавца. На практике, однако, многие законопроекты процедуру ОРВ каким-то загадочным образом обходят (ссылка).

Отсюда мораль. Если вы занимаетесь малым или микробизнесом, государство может нахлобучить вас в любой момент. При этом даже непонятно, что хуже — или отсутствие крупных игроков в вашей отрасли, или их наличие. Если крупных игроков нет, и отрасль сильно разобщена, то государство может дрючить её, как хочет. Если же крупные игроки наличествуют, то они, во-первых, сами могут вас съесть, а во-вторых, они могут пролоббировать закон, который спалит траву с кустарником, не затронув при этом толстые деревья.

Чтобы выжить в этом несправедливом мире, надо соблюдать три правила…