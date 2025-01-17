В учебных планах российских бизнес-школ появилась нумерология

Заместитель декана Высшей школы экономики Мария Взмахова представила в «Сколково» новые программы подготовки специалистов по программам «Бизнес-аналитик», «Международный менеджмент» и «Государственной и муниципальное управление».

В учебные планы были внесены большие изменения: исключены невостребованные в современных реалиях дисциплины, в том числе английский язык и история предпринимательства в Западной Европе, а вместо них студентам предлагают курсы по нумерологии и тарологии.

«Сегодня всё так быстро меняется, что часто остаётся уповать только на потусторонние силы. Теперь же наши выпускники будут получать не только научные, но и эзотерические знания», – сказала Взмахова.

Как пишет «Коммерсантъ», кроме «Вышки» нумерологию и тарологию в учебные планы по менеджменту планируют включить в МГУ, СПбГУ и других ведущих российских университетах. Соответствующие стандарты уже прошли согласования в Минпросвещения и будут приняты в ближайшее время.

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