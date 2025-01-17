Рупор кремлевской пропаганды: Времевка все

ВС РФ освободили н.п. Времевка граничащий с Великой Новоселкой. В селе еще продолжается зачистка, но оборона противника уже пала. Над селом поднят российский флаг.

Наши войска вплотную подошли к Великой Новоселке, первые бои в районе которой были еще в марте 2022 года. Сейчас пгт. в полуокружении, две ключевые дороги в Великую Новоселку перерезаны.

Времевский выступ фактически ушел в историю. Теперь это уже Великоновоселовкое направление.

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Источник: Colonel Cassad

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