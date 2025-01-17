Вьетнамскую АЭС «Ниньтхуан-1» продолжат строить специалисты «Росатома»

Сегодня глава «Росатома» Алексей Лихачев озвучил, что правительство Вьетнама решило вернуться к вопросу возведения в стране атомной электростанции «Ниньтхуан-1», которое было остановлено почти 10 лет назад.

Напомним, еще в 2010 году между Россией и Вьетнамом были достигнуты соглашения по строительству АЭС рядом с населенным пунктом Фыокзинь. Первоначально ее планировалось оснастить парой реакторов типа ВВЭР мощностью по 1000 МВт с перспективой добавления еще двух модулей.

В самом конце 2011 года началось строительство объекта «Ниньтхуан-1». Но уже осенью 2014-го проект изменили под установку более совершенных реакторов ВВЭР-1200, для чего в Россию из Вьетнама для получения высшего образования в области атомной энергетики было отправлено более 300 студентов.

Однако ближе к концу 2016 года вьетнамские власти приняли решение об окончательном отказе от возведения данной АЭС. Причиной такого шага тогда назвали все уменьшающееся энергопотребление Вьетнама и падающие ценники на уголь и нефть. Кроме того, по непонятной причине «атомный» бюджет в энергетический план развития страны до 2030 года не был заложен.

Но теперь вьетнамское руководство решило все же возобновить данный проект, так как АЭС покроет потребности по растущему энергопотреблению и сможет заметно ускорить развитие экономики и самых разных сферы промышленности.

Со своей стороны России предлагает оснастить станцию «Ниньтхуан-1» все теми же передовыми реакторами ВВР-1200, которые уже показали свою высокую эффективность (4 работают в России и 2 — в Белоруссии) и строящиеся АЭС в Турции, Египте, Бангладеше, Китае и Венгрии также будут наделены реакторами этого типа.