 

«Сейчас у них один президент, через 4 года другой»: Лавров заявил, что нестабильность власти на Западе мешает договариваться

17.01.2025, 17:33, Разное
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Министр иностранных дел Сергей Лавров сомневается в перспективах договорённостей с Западом, поскольку странам, оппонирующим России на геополитическом поле, не хватает стабильности власти. Он заявил, что не знает ни одного случая, когда американский президент продержался бы на посту больше 8 лет.

Отвечая на вопрос журналистов о будущем мирном урегулировании, глава МИД указал, что Дональд Трамп «не может отвечать за внешнюю политику своей страны в перспективе после 2029 года».

«Как мы с ними можем договариваться, если у них сейчас один президент, а через 4 года другой? И я понимаю, если бы было по понятной схеме – передал власть Вэнсу на 4 года, потом вернулся. Но у них это, если я не ошибаюсь, на конституционном уровне запрещено», – посетовал Лавров.

Регулярные «пертурбации» во властных кругах в США и Западной Европе, по словам Лаврова, говорят о «шаткой, нестабильной ситуации» и недоверии народа к правительству.

«Нет надёжных лидеров – ни персоналий, ни партий. Нет таких, чтобы вся страна за ними пошла, а значит, и у договорённостей с ними нет ценности. Придёт другой, развернёт всё. Зачем нам с ними говорить?» – заключил министр.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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