 

Гоночные симуляторы Nitro Concepts позволят игрокам буквально «почувствовать набегающий ветер»

17.01.2025, 16:10, Разное
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Производитель геймерских аксессуаров Nitro Concepts модернизировал свой симулятор E-Racer в стремлении достичь настоящей иммерсии в гоночных играх через такие мелочи, как шелест шин по асфальту и порывы ветра в открытой кабине. Компания добавила к симулятору вентиляторы для создания настоящего потока воздуха во время движения. Демонстрация системы на CES 2025 произвела фурор. Сначала журналисты PC Gamer отнеслись к идее скептически, но после заезда по трассе Спа-Франкоршам в гоночной игре сомнения развеялись.

«Мой мозг четко воспринимает скорость, когда ветер бьет в лицо», – заявил Джейкоб Ридли из PC Gamer. Убедительность эффекта усиливается тем, что интенсивность вентиляторов меняется в зависимости от скорости автомобиля на экране. Чувство скорости – ключевой фактор в гоночных играх. Именно оно делает езду по Лос-Сантосу в GTA V такой захватывающей. Эксперты PC Gamer отмечают, что симуляция ветра, может быть, не так реалистична в закрытых автомобилях, но она усиливает ощущение направления и повышает общую иммерсивность.

Помимо погружения, ветер может уменьшить тошноту у игроков в VR. Направленный поток воздуха помогает мозгу адекватно воспринимать движение, предотвращая «морскую болезнь». Пока неизвестно, когда симулятор с ветром появится в продаже, но светодиодный контроллер и тактильные подушки Nitro Concepts уже доступны. Возможно, в будущем к симулятору добавят ароматизатор GameScent с запахом выхлопных газов и горящих шин для полного погружения в мир гонок.Источник &#8212 Nitro Concepts


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