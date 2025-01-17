В архиве найден указ Чубайса 1996 года об отмене пенсий в России

В главном здании Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ) начала работу выставка «Эпоха реформ, 1985-2000», приуроченная к 40-й годовщине начала Перестройки.

В экспозиции представлены тысячи уникальных документов ЦК КПСС, правительства России, Государственной думы и других органов власти, а также материалы из личных архивов первых лиц страны.

– Это уникальные документы, которые позволяют перенестись на 40 лет назад и окунуться в те судьбоносные дни. Уверен, что выставка будет пользоваться большой популярностью, – сказал главный научный сотрудник РГАСПИ Модест Колеров.

Особое место на выставке занимают проекты указов, которые не были приняты. Согласно представленным документам, в 1996 году первый заместитель председателя правительства Анатолий Чубайс подписал распоряжение об отмене пенсий в России.

– Тогда президент наложил вето на это решение, резолюция Бориса Николаевича также представлена в рамках нашей экспозиции. Поэтому всем, кто интересуется отечественной историей, мы рекомендуем посетить наш архив, – призвал Колеров.

Выставка будет открыта до 23 февраля 2025 года, для её посещения необходимо иметь паспорт и читательский билет РГАСПИ.

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