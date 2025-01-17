 

В архиве найден указ Чубайса 1996 года об отмене пенсий в России

17.01.2025, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В главном здании Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ) начала работу выставка «Эпоха реформ, 1985-2000», приуроченная к 40-й годовщине начала Перестройки.

В экспозиции представлены тысячи уникальных документов ЦК КПСС, правительства России, Государственной думы и других органов власти, а также материалы из личных архивов первых лиц страны.

– Это уникальные документы, которые позволяют перенестись на 40 лет назад и окунуться в те судьбоносные дни. Уверен, что выставка будет пользоваться большой популярностью, – сказал главный научный сотрудник РГАСПИ Модест Колеров.

Особое место на выставке занимают проекты указов, которые не были приняты. Согласно представленным документам, в 1996 году первый заместитель председателя правительства Анатолий Чубайс подписал распоряжение об отмене пенсий в России.

– Тогда президент наложил вето на это решение, резолюция Бориса Николаевича также представлена в рамках нашей экспозиции. Поэтому всем, кто интересуется отечественной историей, мы рекомендуем посетить наш архив, – призвал Колеров.

Выставка будет открыта до 23 февраля 2025 года, для её посещения необходимо иметь паспорт и читательский билет РГАСПИ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Времевка все

17.01 / Вьетнамскую АЭС «Ниньтхуан-1» продолжат строить специалисты «Росатома»

17.01 / Мнение «аналитика»: О загадке природы… Почему все женщины делают это даже со львами?

17.01 / В Новосибирске создали новый вариант космического водного двигателя

17.01 / Мнение: Западная стратегия «царя горы», ИИ-санкции против России и сращивание ОпенАИ с властями США

17.01 / «Сейчас у них один президент, через 4 года другой»: Лавров заявил, что нестабильность власти на Западе мешает договариваться

17.01 / Гоночные симуляторы Nitro Concepts позволят игрокам буквально «почувствовать набегающий ветер»

17.01 / Робот-черепаха Beatbot скоро отправится в океан

17.01 / Мнение: Пожалуйста, помогите Руксперту

17.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Катастрофа SpaceX

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика