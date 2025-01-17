 

CCTV приобрёл права на показ обращения Путина в китайский Новый год

17.01.2025, 12:33, Разное
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Крупнейшая китайская телерадиовещательная корпорация CCTV приобрела права на показ новогоднего обращения Владимира Путина к нации. Видео выйдет в эфир накануне китайского Нового года, который в этом году празднуется 29 января.

Сообщается, что речь Путина будет переведена на китайский язык его голосом при помощи нейронной сети. Как утверждает представитель телекомпании Лю Чжан, текст речи президента также будет подвергнут небольшой редактуре: в нём появятся славословия в адрес Коммунистической партии Китая, а также отмечены успехи в сельском хозяйстве, промышленном производстве и развитии технологий в КНР. В таком виде речь российского президента будет показана китайцам. В качестве ответного жеста жителей Дальнего Востока и Сибири по традиции поздравит с китайским Новым годом председатель КНР Си Цзиньпин.

– Наше сотрудничество и дружба с Россией год за годом лишь укрепляется, – говорит Лю Чжан. – Вот уже российский президент будет отчитываться перед народом за увеличение надоев и повышение урожаев. Владимир Путин в Китае чрезвычайно популярен: ожидается, что его обращение будет смотреть миллиард человек, а потом сядет за праздничный стол, где их будет ждать недавно открытый нашим народом салат оливье. Он получил такую популярность в том числе и потому, что автором современного рецепта является Иосиф Сталин, а к нему у китайцев совершенно особенное отношение.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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