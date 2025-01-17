Робот-черепаха Beatbot скоро отправится в океан

Китайская компания Beatbot, выпускающая роботов для чистки бассейнов, представила на выставке CES-2025 роботизированную морскую платформу в виде черепахи. Это устройство обладает высокой степенью автономности, так как использует энергию солнца, плюс оно может передвигаться и в воде, и по суше. Фактически, это универсальная машина для изучения морской стихии и наблюдения за ее обитателями.

Робот получил название Amphibious RoboTurtle. Его многосуставные бионические конечности имитируют работу лап черепахи. Во-первых, это более безопасно для окружающей среды, чем пропеллеры и водометы других роботов. А во-вторых, лапы позволяют роботу переползать через различные препятствия и перемещаться по грунту. Пусть и с действительно черепашьей скоростью.

Amphibious RoboTurtle будет выпускаться в различных размерах и оснащении, под нужды каждого клиента. Например, если установить на него систему наблюдения на основе искусственного интеллекта, он сможет распознавать определенные объекты или морских существ и двигаться вслед за ними для наблюдения. Робот периодически всплывает для подзарядки батарей и передачи данных, но остальное время он может проводить на разных глубинах или дрейфовать по воле волн для экономии энергии.Источник — Beatbot