Мнение: Пожалуйста, помогите Руксперту

Дорогие друзья! И снова мы просим вас о финансовой поддержке. Руксперту нужны деньги на аренду и хостинг, поэтому, пожалуйста, сделайте пожертвование вот здесь (ссылка). Тратим мы немного, поэтому даже скромная сумма отца русской демократии на этот раз спасёт.

Теперь о том, чем мы занимались последние полгода.

1. Готова огромная статья со списком выдающихся писателей и поэтов, по которой можно изучать историю русской литературы:

* Знаменитые писатели и поэты России

2. Мы обновили и расширили статью Новые храмы России – в том числе добавили храмы, построенные за последние несколько лет. Также на Руксперте есть список главных утраченных памятников России, также мы ведём летопись восстановленного после 1991 года:

* Утраченные памятники России

* Восстановленные памятники России

3. Постоянно обновляются статьи из нашего главного цикла «Крупные российские проекты», в частности, статьи о крупных проектах современной России:

* Крупные российские проекты (Владимир Путин, 2018-2024)

* Крупные российские проекты (строящиеся)

Историческую часть серии мы дополнили крупными проектами тепловых электростанций (ТЭС, ТЭЦ и ГРЭС), также мы написали большую статью о русской теплоэнергетической отрасли:

* Российская тепловая энергетика

4. Новые подборки важнейшей статистики по России:

* Статистика:Плотность населения России

* Статистика:Космические запуски России

* Статистика:Производство металлорежущих станков в России

* Статистика:Производство электроэнергии в России

5. Новые статьи о нашей музыке и кино:

* Список российских фильмов-миллиардеров

* Музыка и песни о Русско-турецкой войне 1877—1878 годов

6. Новые статьи про регионы России:

* Административные центры субъектов России

* Сайты субъектов России

* Арктическая зона России

7. Новый цикл статей про Госдуму России и историю принятых ей законов:

* Государственная дума России

* Комитеты и комиссии Госдумы

* Работа_Госдумы_(I_созыв)

* Работа_Госдумы_(II_созыв)

* Работа_Госдумы_(III_созыв)

8. Статья, в которой разбираются ошибки и неточности в датировке дней воинской славы и памятных дат нашей страны:

* Дни воинской славы и памятные даты России

9. Новые обзоры современной научной литературы:

* Литература по истории ВОВ

* Литература по этнической истории России

* Литература по истории религий России

10. Новые статьи с разборами мифов:

* Миф о деградации станкостроения в России

* Миф о долларе по 64 копейки

* Миф:Уровень жизни в СССР был выше, чем в современной России

За новостями проекта можно следить на его Телеграм-канале (ссылка).

Редактирование статей на Руксперте свободное, присоединяйтесь. А если у вас нет времени, то ещё раз напомню, что мы призываем вас сделать пожертвование или подписаться на небольшие регулярные списания вот здесь (ссылка).