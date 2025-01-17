Мнение: Пожалуйста, помогите Руксперту

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Дорогие друзья! И снова мы просим вас о финансовой поддержке. Руксперту нужны деньги на аренду и хостинг, поэтому, пожалуйста, сделайте пожертвование вот здесь (ссылка). Тратим мы немного, поэтому даже скромная сумма отца русской демократии на этот раз спасёт.
Теперь о том, чем мы занимались последние полгода.
1. Готова огромная статья со списком выдающихся писателей и поэтов, по которой можно изучать историю русской литературы:
* Знаменитые писатели и поэты России
2. Мы обновили и расширили статью Новые храмы России – в том числе добавили храмы, построенные за последние несколько лет. Также на Руксперте есть список главных утраченных памятников России, также мы ведём летопись восстановленного после 1991 года:
* Утраченные памятники России
* Восстановленные памятники России
3. Постоянно обновляются статьи из нашего главного цикла «Крупные российские проекты», в частности, статьи о крупных проектах современной России:
* Крупные российские проекты (Владимир Путин, 2018-2024)
* Крупные российские проекты (строящиеся)
Историческую часть серии мы дополнили крупными проектами тепловых электростанций (ТЭС, ТЭЦ и ГРЭС), также мы написали большую статью о русской теплоэнергетической отрасли:
* Российская тепловая энергетика
4. Новые подборки важнейшей статистики по России:
* Статистика:Плотность населения России
* Статистика:Космические запуски России
* Статистика:Производство металлорежущих станков в России
* Статистика:Производство электроэнергии в России
5. Новые статьи о нашей музыке и кино:
* Список российских фильмов-миллиардеров
* Музыка и песни о Русско-турецкой войне 1877—1878 годов
6. Новые статьи про регионы России:
* Административные центры субъектов России
* Сайты субъектов России
* Арктическая зона России
7. Новый цикл статей про Госдуму России и историю принятых ей законов:
* Государственная дума России
* Комитеты и комиссии Госдумы
* Работа_Госдумы_(I_созыв)
* Работа_Госдумы_(II_созыв)
* Работа_Госдумы_(III_созыв)
8. Статья, в которой разбираются ошибки и неточности в датировке дней воинской славы и памятных дат нашей страны:
* Дни воинской славы и памятные даты России
9. Новые обзоры современной научной литературы:
* Литература по истории ВОВ
* Литература по этнической истории России
* Литература по истории религий России
10. Новые статьи с разборами мифов:
* Миф о деградации станкостроения в России
* Миф о долларе по 64 копейки
* Миф:Уровень жизни в СССР был выше, чем в современной России
За новостями проекта можно следить на его Телеграм-канале (ссылка).
Редактирование статей на Руксперте свободное, присоединяйтесь. А если у вас нет времени, то ещё раз напомню, что мы призываем вас сделать пожертвование или подписаться на небольшие регулярные списания вот здесь (ссылка).
Источник: Место для дискуссий
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