 

Рупор кремлевской пропаганды: Катастрофа SpaceX

17.01.2025, 12:55, Разное
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Корабль SpaceX Starship взорвался во время тестового полёта.

От его обломков пришлось «уворачиваться» пассажирским самолётам, которые летели в это время над Карибским морем.

Ракета Starship, длина которой составляет почти 122 метра, была запущена с космодрома в местечке Бока-Чика на юге Техаса 16 января. Через несколько минут верхняя ступень корабля успешно отделилась от ускорителя, который приземлился на стартовую площадку. Ступень должна была совершить контролируемое приводнение в Индийском океане спустя примерно час после запуска, но взорвалась в воздухе. В SpaceX подтвердили, что связь с ракетой была потеряна примерно через восемь с половиной минут после начала полёта.

Обломки ракеты эффектно опустились в Карибское море — их было видно с земли. Однако зарево из горящих обломков вряд ли оценили пилоты, которые в это время вели пассажирские самолёты над морем. По данным Flightradar24, как минимум шести бортам пришлось «уклоняться» от обломков ракеты.

По словам Илона Маска, скорее всего, в полости над противопожарной перегородкой произошла утечка кислорода или топлива. Из-за этого давление повысилось, и вентиляция не справилась. Маск пообещал, что теперь корабли будут проходить двойную проверку на предмет утечек, их оснастят системой пожаротушения и, возможно, увеличат вентиляционное отверстие. При этом, по словам владельца SpaceX, запланированные запуски ракет не будут отложены и пройдут по расписанию.

@parstodayrussian – цинк

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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