Глава Ростуризма: «Вместо Анапы граждане будут отдыхать на южном берегу Белого моря»

Глава возрождённого Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Василий Якеменко на своей первой пресс-конференции представил «Дорожную карту по развитию мест для досуга и отдыха в 2025 году».

Согласно плану, в ближайшие месяцы в российских регионах появится не менее сотни новых туристических маршрутов.

– Уже понятно, что на юге в этом году нормально не отдохнуть. Но вместо Анапы в 2025 году граждане будут отдыхать на южном берегу Белого моря, там очень красиво, романтично чистый воздух и нетронутая природа, – сказал Якеменко.

Первые туристические поезда с туристами отправятся из Москвы и Петербурга на Русский север уже в начале мая, а с 1 июня эшелоны будут курсировать не менее 5 раз в неделю. Также в Ростуризме планируют воссоздать сеть «пионерских лагерей для взрослых» в Магаданской области, Республике Коми и других полярных регионах.

Планируется, что к 2030 году не менее 10 млн россиян будут отдыхать на севере России. На эти цели из федерального бюджета выделено только в этом году 45 млрд рублей.

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