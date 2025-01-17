 

Депутат Госдумы призвал превентивно запретить в России GTA VI

17.01.2025, 9:33, Разное
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В ходе пленарного заседания Госдумы старейший депутат Владимир Ресин поднялся на трибуну парламента, чтобы призвать к решительным мерам против «западной культуры насилия и разврата».

По его мнению, на горизонте надвигается опаснейшая угроза для российской молодежи — компьютерная игра GTA VI, в которой «можно заказывать проституток, убивать полицейских, а также участвовать в ЛГБТ-парадах». В своём выступлении депутат сообщил, что внуки буквально трясутся от нетерпения увидеть эту видеоигру, однако Ресин категорически против.

– Мы не можем позволить этому посягать на психику наших детей, товарищи. В моё время мы не сидели за компами, а развивали физику, и дух – с помощью игр как «Казаки-разбойники», «Классики», «Вышибалы» и «Жмурки»! Всё это ничем не хуже, а может и лучше всяких там компьютерных развлечений, — заявил депутат.

Парламентарий завершил своё выступление призывом вернуть «старые добрые традиции».

«Давайте вернем наших детей в пионеры, а потом и в комсомольцы! Никто не будет сидеть в этих западных «игрищах», когда будет настоящее, живое воспитание», – заключил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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