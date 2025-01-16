Рупор кремлевской пропаганды: VK-видео победил Ютуб благодаря деградации

VK-видео победил Ютуб благодаря деградации

Догнать и перегнать Америку у нас уже получилось. Наш VK Видео в новогодние праздники обошел заокеанский YouTube по числу пользователей в день. По данным исследовательской компании Mediascope, ежедневная аудитория VK Видео составила 41 млн человек, тогда как на YouTube в среднем заходили 33 млн пользователей в день. Пик посещаемости на VK Видео пришелся на 8 января – 42 млн человек.

Впервые российский видеосервис вышел в лидеры по числу пользователей 22 декабря, собрав аудиторию в 40,4 млн. человек. Фактически VK Видео стал главной альтернативой Ютубу. С момента официального запуска отдельного приложения в сентябре 2023 года пользователи установили это его более 44 млн раз.

Ну и для тех, кто еще сомневается в том, что мы прекрасно можем прожить без западных соцсетей. Ранее стало известно, что ВКонтакте опередил американский видеохостинг по ежемесячному охвату. По статистике Mediascope, в декабре 2024 года нашей соцсетью пользовались 92 млн. жителей России, а Ютубом в этом же месяце – 89,6 млн.

https://t.me/politadequate/9435 – цинк

Собственно, не является большим секретом, что рост аудитории VK и Рутуба стал возможен благодаря деградации Ютуба, что привело к перетоку части (но не всей) аудитории на отечественные сервисы, при всех их существующих недостатках.

Основная проблема, отсутствие многих полезных функций с Ютуба.

Я сейчас пользуюсь как Ютубом с ВПН, так и Рутуб (примерно 60% тех каналов, которые я смотрел на Ютуде до деградации, перебрались на Рутуб или ВК-Видео). По факту, нет никаких проблем, чтобы продолжать использовать Ютуб в РФ, но существенной части аудиторию просто лень его устанавливать и они переходят на незаблокированные альтернативы.

PS. РКН сегодня также сообщил, что блокировка Дискорда продолжается без изменений, а то появились слухи, что якобы блокировку снимают.

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Источник: Colonel Cassad

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