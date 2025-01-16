Си Цзиньпин предложил Новой Зеландии стать провинцией Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин предложил Новой Зеландии присоединиться к Китаю в статусе «провинции с пониженной автономностью».

По мнению китайского лидера, географическая близость островов к берегам Китая делает их важными для стратегических интересов страны.

– Новая Зеландия расположена всего в нескольких тысячах километрах от наших берегов, – заявил Си Цзиньпин на пресс-конференции. – Это делает её естественным кандидатом на присоединение к нашему государству. Мы предлагаем различные варианты приобретения острова, а также варианты его инкорпорации, не связанные с приобретением.

Правительство Китая также сделало личное предложение премьер-министру Новой Зеландии: в случае его согласия на присоединение, его кандидатура будет рассматриваться на пост губернатора новообразованной провинции (без гарантий назначения). Среди требований: безупречная история взаимоотношений с законом, юридическое образование в КНР, опыт работы в китайских структурах власти от 10 лет.

Си Цзиньпин добавил, что Китай действует исключительно в рамках международного права и взаимовыгодного сотрудничества, а если его дружественные устремления и протянутая рука будут отвергнуты, Пекин «оставляет за собой право действовать, исходя из соображений целесообразности и в соответствии с обстановкой».

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