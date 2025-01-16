Мнение «аналитика»: О выстрелах в ногу… Германия сама себя убила об Россию?

Три года назад они надеялись сокрушить Россию своими санкциями. А теперь сокрушаются сами: как же так вышло, что в России #экономика растёт, а у нас — входит в #кризис?

Но это пока лишь цветочки. Европейцам ещё придётся прочувствовать сполна, куда завела их близорукая и самонадеянная политика сторонников ветряных мельниц и левых принципов. Особенно — немцам.

Они, собственно, уже начинают.

Немецкий локомотив тормозит на полпути. Германский промышленный мотор глохнет. Собственно, и по всей Европе промышленность не айс.

По данным Eurostat промышленное производство в 19 странах Еврозоны увеличилось в ноябре на 0.2% в помесячном исчислении, тогда как ожидалось +0.3% мм. А в годовом исчислении темпы всё больше погружаются в отрицательную область: -1.9% против -1.1% месяцем ранее. И при этом сокращается индустриальное производство у лидеров: Германия -3.3% год к году, Франция — -1.1%.

Зато в Германии поднимает голову #инфляция.

Индекс потребительских цен — +2,6%, а гармонизированный показатель HICP составил +2.8%. Эта #статистика далека от позитивной: динамика явно повышательная. Инфляция была ниже таргета в 2% только в сентябре. Повторная инфляционная волна сейчас характерна почти для всех стран #ЕС.

Ну и как вишенка на торте.

#Китай прорабатывает тему покупки кризисных немецких автозаводов, особенно Volkswagen. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник. Производство автомобилей в Германии для продажи в Европе позволит китайским производителям электромобилей избежать уплаты пошлин ЕС на электромобили, импортируемые из КНР. Вмексте с тем покупка немецких автопроизводителей может стать «самой политически чувствительной инвестицией Китая на сегодняшний день», ведь VW долгое время был «символом промышленного могущества Германии, которому теперь угрожает глобальный экономический спад, ударивший по спросу, и скрипучий переход к зеленым технологиям».

Ранее китайские компании уже инвестировали в целый ряд отраслей ФРГ, крупнейшей экономики Европы, от телекоммуникаций до робототехники, но до сих пор не наладили там традиционное производство автомобилей, несмотря на то, что у Mercedes-Benz есть два крупных китайских акционера. Теперь и этот пробел, вероятно, будет закрыт. Иначе закроются заводы, а это плюс к безработице и минус к электоральным перспективам любого #политика. При этом вменяемые экономисты и не скрывают, что главной причиной такой беды стали антироссийские санкции, перекрывшие поток дешёвых энергоносителей из РФ. А китайские автопроизводители тем временем вытеснили европейцев с российского авторынка.

Но виноват, разумеется, #Путин?

Ах, да, и кто там смеялся над китайскими тазиками?

Когда на них пересядет пол-Европы, станет уже совсем не до смеха?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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