 

В Ленобласти главврач районной больницы генерировал снимки МРТ нейросетью

16.01.2025, 17:33, Разное
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В Ленинградской области отстранили от работы главврача одной из районных больниц Владимира Щукина, поскольку он, как выяснилось, генерировал снимки МРТ нейросетью. Томограф в больнице сломался ещё в 2011 году и по плану должен быть заменён не ранее 2030-го.

Чтобы ставить пациентам диагнозы, мужчина привлекал своего 89-летнего отца, который отдал медицине 60 лет жизни.

«Папа ещё в 2011-м сказал: ничего страшного, в советские годы без всяких аппаратов МРТ справлялись. И благодаря своему колоссальному опыту он фактически заменил нам томограф. В особо сложных случаях отправляли пациентов в Петербург, но если всё было понятно и так, старались не тратить время зря и сразу приступать к лечению», – рассказал Щукин журналистам.

Поскольку снимки МРТ зачастую всё же требовались для отчётности, в 2022 году главврач научился генерировать их при помощи нейросетей. Несколько лет этого никто не замечал.

«Коллеги из других больниц всё равно эти снимки не смотрят, а если и смотрят, то не умеют их читать, – пояснил Щукин. – Но случилось непредвиденное – один из наших пациентов переехал в Москву вместе со своей медкартой, а там его принял не обыкновенный терапевт, а знакомы его семьи, пожилой профессор. У него, конечно, глаза на лоб полезли – он сказал, что это полная чушь, и человек с таким МРТ не должен жить в принципе, если это вообще человек».

Сейчас дело врача рассматривает комиссия Минздрава. Чиновники пока запретили ему и его отцу появляться на работе. Предполагается, что наказание понесёт не только главврач, но и больница в целом – ей пригрозили сдвинуть срок поставки нового томографа на 2040 год.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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