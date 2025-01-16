 

На Новолакской ВЭС выполнили установку первого ветрогенератора

16.01.2025, 17:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как сообщает «Росатом», на строительной площадке возводящейся в Дагестане Новолакской ВЭС была произведена установка первого 150-метрового ветрогенератора, который оснащен лопастями, выпускающимися в Ульяновске и диаметр которых достигает 50 метров.

Проект Новолакской ВЭС, мощность которой по расчетам превысит 300 МВт, реализуется входящей в «Росатом» компанией «НоваВинд» в Дагестане на территории Новолакского, а также Кумторкалинского районах. Она станет ключевым объектом в Каспийском ветровом кластере, который в итоге будет состоять из трех станций:

Новолакская ВЭС (мощность 315 МВт)
Махачкалинская ВЭС (мощность 12,5 МВт)
Сулакская ВЭС (мощность 60 МВт)

Cтоит отметить, что площадку под Новолакскую ВЭС выбирали с учетом результатов выполненных ветроизмерений, а также проведенного «Росатомом» девелопмента. Средняя скорость ветра в этом районе составляет порядка 8 метров в секунду.

Всего на станции будет установлено 120 ветряных генераторов — в текущем году 61 единица и в 2026-м оставшиеся 59, а всего в период до 2027 года энергетическим подразделением «Росатома» запланирован ввод в эксплуатацию нескольких ветроэлектростанций, которые с учетом уже работающих объектов станут выдавать суммарную мощность в 1,7 ГВт.Источник &#8212 Росатом


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.01 / Рупор кремлевской пропаганды: ХАМАС будет ликвидирован за 48 часов

16.01 / Мнение: Наша Родина Тюремной Культуры

16.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Захватить приграничный район Белоруссии

16.01 / Рупор кремлевской пропаганды: VK-видео победил Ютуб благодаря деградации

16.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Появилась привычка забывать прошлое

16.01 / Мнение: Лунная приманка для России, миролюбивый Трамп и непрочные подводные кабели

16.01 / Мнение: Редкая разновидность – шахматный анекдот

16.01 / Си Цзиньпин предложил Новой Зеландии стать провинцией Китая

16.01 / Мнение: Некомфортные рабочие места, Макдоналдс (якобы) хочет вернуться в Россию и британский иск к Макдоналдсу

16.01 / Мнение «аналитика»: О выстрелах в ногу… Германия сама себя убила об Россию?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика