На Новолакской ВЭС выполнили установку первого ветрогенератора

Как сообщает «Росатом», на строительной площадке возводящейся в Дагестане Новолакской ВЭС была произведена установка первого 150-метрового ветрогенератора, который оснащен лопастями, выпускающимися в Ульяновске и диаметр которых достигает 50 метров.

Проект Новолакской ВЭС, мощность которой по расчетам превысит 300 МВт, реализуется входящей в «Росатом» компанией «НоваВинд» в Дагестане на территории Новолакского, а также Кумторкалинского районах. Она станет ключевым объектом в Каспийском ветровом кластере, который в итоге будет состоять из трех станций:

Новолакская ВЭС (мощность 315 МВт)

Махачкалинская ВЭС (мощность 12,5 МВт)

Сулакская ВЭС (мощность 60 МВт)

Cтоит отметить, что площадку под Новолакскую ВЭС выбирали с учетом результатов выполненных ветроизмерений, а также проведенного «Росатомом» девелопмента. Средняя скорость ветра в этом районе составляет порядка 8 метров в секунду.

Всего на станции будет установлено 120 ветряных генераторов — в текущем году 61 единица и в 2026-м оставшиеся 59, а всего в период до 2027 года энергетическим подразделением «Росатома» запланирован ввод в эксплуатацию нескольких ветроэлектростанций, которые с учетом уже работающих объектов станут выдавать суммарную мощность в 1,7 ГВт.Источник — Росатом