 

Российский губернатор Севастополя призвал объявить ЧС федерального масштаба из-за разлива мазута

16.01.2025, 17:20, Новости дня
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Российский губернатор оккупированного Севастополя обратился к властям РФ с просьбой объявить территорию города зоной чрезвычайной ситуации федерального масштаба из-за достигшего Севастополя пятна мазута от разлива топлива в Керченском заливе.

В городе уже действует региональный режим СП. “Нам могут понадобиться дополнительные средства на утилизацию отходов – это самое дорогое из всех направлений. Для того, чтобы возместить эти затраты, нам понадобится помощь из федерального бюджета”, – сообщил чиновник.

Напомним: 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом “Волгонефть 212” и “Волгонефть 239”. В море попали тысячи тонн мазута, что повлекло за собой экологическую катастрофу.


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