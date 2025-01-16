 

Причудливый гейм-будильник Alarmo от Nintendo появится в продаже в марте

16.01.2025, 16:30, Разное
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В октябре минувшего года компания Nintendo представила необычный и весьма продвинутый будильник Alarmo. Он сочетает в себе звуковые эффекты из популярных видеоигр с датчиками движения, которые отслеживают количество ваших движений во время сна. Чем выше этот показатель, тем громче и настойчивее Alarmo будет вас будить — пока вы не примете сидячее положение.

До начала продаж в марте ждать сталось недолго. По уже имеющейся информации цена будильника составит $100. Однако его возможности контроля сна ограничены одним пользователем — двоих человек, спящих в одной постели, он уже «не потянет».

Источник &#8212 Nintendo


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