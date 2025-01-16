В Сибири обнаружены африканские грибы, уничтожающие хвойные леса

В одной из парковых зон Красноярска учеными был замечен опасный для сосен патогенный вид грибов, которые, как ранее считалось, не переносят морозов и могут встречаться лишь в странах и регионах, отличающихся мягким и достаточно теплым климатом. И это явно не территория Сибири.

Информацией об этом поделились в Сибирском отделении РАН, где также рассказали о том, что были собраны образцы грибов. Местный научный центр СО РАН провел их тщательный анализ, подтвердивший, что исследованные штаммы остаются вполне жизнеспособными даже в диапазоне температур от –8 до –31°С.

При этом найденные специалистами грибы поразили сосны самых разных возрастов и, как утверждают эксперты, ранее аналогичные вспышки такого рода заболеваний наблюдались у растений в южных регионах Африки, на территории Новой Зеландии, а затем они перебрались и в Европу.

Речь идет о грибах Diplodia sapinea (Fr.) P. Karst из теплых краев, которые приводят к некрозу и гибели сосновых деревьев. Причем штаммы этих грибов, обнаруженные в Красноярске, отличаются устойчивостью к холодам, что является серьезной угрозой для сибирской тайги.

Мало того, исследователи считают, что Diplodia sapinea (Fr.) P. Karst на самом деле вызывают некрозные поражения не только на соснах, но могут повреждать и посадки яблок сорта Гренни Смит.

Впрочем, три штамма грибов, обнаруженных сибирским учеными, названы весьма опасными для многих растений за счет быстрого распространения по древесным тканям и добираясь до плодов, а глобальное потепление еще больше ухудшает эту ситуацию.