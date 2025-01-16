В Русском музее найдены черновики книг Пушкина о Гарри Поттере

В архивах Русского музея в Санкт-Петербурге были обнаружены черновики произведений Александра Пушкина, посвящённые мальчику-волшебнику Григорию Путятину.

Оказалось, что идея написания цикла романов о юном волшебнике возникла у великого поэта незадолго до восстания декабристов.

В оригинальных черновиках главный герой учится в Царскосельской школе чародейства и волшебства «Китежград». Действие романа разворачивается в Петербурге и его окрестностях, а сюжет во многом напоминает первые два тома саги о Гарри Поттере, правда, с некоторыми изменениями.

– Неизвестно, почему именно Пушкин решил не публиковать эти труды. На одной из последних страниц автор сделал пометку: «Чепуха для гимназистов да декабристов». Возможно, причина в том, что автор считал, что его работы будут популярны только в оппозиционной среде и среди молодёжи, и не хотел из-за этого проблем с царской властью, – комментирует главный хранитель архива Русского музея Ольга Васильева.

Следственные органы уже выясняют, могла ли Джоан Роулинг ознакомиться с этими рукописями и использовать идеи Пушкина для создания своей серии книг. Вопрос о плагиате остаётся открытым, однако эксперты Следственного комитета сходятся во мнении, что совпадения слишком очевидны, чтобы быть случайными.

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