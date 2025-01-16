Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1058-й день войны

Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1058-й день войны

Министерство обороны РФ 16 января 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 1056-й день, называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Согласно отчету, “Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Горналь, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Погребки, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное. Отражена контратака противника. Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Бондаревка, Замостье, Заолешенка, Косица, Кругленькое, Локня, Мартыновка, Мирный, Южный, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка и Мирополье в Сумской области. За сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, гаубица М777 производства США и восемь минометов. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 52330 военнослужащих, 305 танков, 231 боевую машину пехоты, 170 бронетранспортеров, 1567 боевых бронированных машин, 1486 автомобилей, 367 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 93 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 30 единиц инженерной и другой техники, из них 15 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается”.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми 84800 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 декабря 2024 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 43000 украинских военнослужащих. Российские потери, по его словам, составили 198000 убитыми и более 550000 ранеными.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли около 62 тысяч украинских военнослужащих.