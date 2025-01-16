 

В новых учебниках истории в Гренландии обвинили датское иго в таянии ледников

16.01.2025, 13:33, Разное
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В сети появились фотографии новых гренландских учебников истории, в которых период владычества Дании над островом представлен как одна из самых мрачных страниц в истории Гренландии.

Учебники содержат многочисленные примеры злоупотреблений датских властей в отношении коренных жителей острова, включая моржей, пингвинов и других животных.

– Наш народ долгое время страдал под тяжестью датского ига и теперь вправе требовать компенсаций, – комментирует автор учебника, профессор местной академии истории Сигрид Йохансен. – Датчане не только угнетали коренное население, но и наносили непоправимый ущерб окружающей среде, что привело к таянию ледников.

– Эти учебники помогут нашим детям понять, какую цену заплатили их предки за свободу, – добавляет Йохансен. – Мы должны помнить о нашем трагическом прошлом, чтобы строить лучшее будущее.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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