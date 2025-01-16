 

Россиян заставят сменить слишком распространённые фамилии

16.01.2025, 11:33, Разное
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В целях борьбы с мошенничеством и для более точной идентификации граждан в Госдуму внесён проект «О борьбе с избыточной однофамильностью». Документ призван присвоить новые фамилии Петровым, Ивановым, Сидоровым и не только.

– Делается это исключительно для блага граждан, – пояснил автор инициативы Василий Тёркин. – Какое-то количество Петровых мы оставим – например, знаменитого актёра, но отдельным лицам будут отправлены уведомления о необходимости найти себе новую фамилию. Это убережёт граждан от фальшивых кредитов или ошибочных штрафов.

Для упрощения процесса разработано специальное приложение «РосФамилия», позволяющее выбрать свободную фамилию онлайн. Создатели пообещали большое число опций при выборе новых инициалов: получить новую фамилию можно с привязкой к профессиональной деятельности либо по географическому признаку. Останется возможность и доверить свою судьбу компьютеру.

Если граждане не хотят пользоваться услугами искусственного интеллекта, они могут вступить в брак и взять фамилию супруга. При обновлении данных можно будет изменить также имя и отчество.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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