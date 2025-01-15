Рупор кремлевской пропаганды: Попытка купить позиции ВС РФ в районе Горовки

Попытка купить позиции ВС РФ в районе Горовки

Военная разведка Украины обещала российским военнослужащим $1 млн за оставление позиций в Горловке в ДНР, контрразведка сорвала эти планы.

Представители украинской военной разведки обещали российским военнослужащим 1 миллион долларов США за оставление позиций в городе Горловка (ДНР). Устремления ГУР МОУ были своевременно выявлены военной контрразведкой ФСБ России и переведены в контролируемые условия. Получено 100 000 долларов США, выплаченных украинской военной разведкой в качестве аванса.

В ходе проведения оперативных мероприятий были вскрыты районы сосредоточения частей ВСУ. Помимо этого, подразделениями ВС России нанесены превентивные ракетно-артиллерийские удары по выявленным маршрутам передвижения украинских вооруженных формирований к российским позициям, противник понес значительные людские и материальные потери.

Денежные средства направлены на закупку материально-технических средств в интересах подразделений, принимающих участие в СВО.

Полное видео разгрома ГУР под Горловкой

В ходе совместной спецоперации ФСБ и Минобороны, наши силовики заманили противника в ловушку под Горловкой. А заодно экспроприировали у него 100 тысяч долларов, пустив на нужды СВО.

На кадрах – позиции, которые хотел купить противник за миллион долларов.

Работа по позициям противника, с которых он собирался выдвигаться на «проданные» высоты. Паника спецназа ГУР, кидают гранаты в своих. Работа сбросами и артой по штурмовым группам.

Уходя, хохлы бросают свои раненых и убитых.

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Источник: Colonel Cassad

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