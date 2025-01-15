Мнение: Как купить Роснефть за ее же деньги

Текст за эту же дату, 15 января, только 2016 года. Я тогда писал, возмущаясь тем, насколько тупо руководители РФ распатронили куда-то налево куски Роснефти англичанам и китайцам. Сегодня ведь, очевидно, положение такое же, Роснефть по-прежнему “на крючке” у англичан и китайцев. Только так называемые “простые россияне” остаются совершенно девственны и ни о чем не имеют понятия, “Роснефть” наша! Да-да, ваша. Держи карман шире.

“Ну что, приближается новое интересное время «охоты на ведьм», причем в весьма непривычной роли «ведьм» предстоит выступать людям, привыкшим считать себя «неприкасаемыми» и «столпами режима». Кто же будет первый претендент на Главную Ведьму?

Думаю, ходить к гадалке не надо. Это будет Игорь Сечин, глава «Роснефти».

Вообще, в свете последних событий какой-то совсем уж ужасной выглядит история этой компании, призванной быть фасадом не просто режима, а вообще России. Уже началась внятная история Роснефти с очень мутного и грязного скандала, связанного с покупкой ею, новорожденной, компании «Северная нефть» по цене раз в 10 ниже номинала. Помните? Тогда еще Ходорковский имел «наглость» на встрече с Путиным озвучить этот скандал и даже требовать «привлечь виновных».

И уже тогда доселе вроде бы «плюшевый» Путин выдал на обвинения Ходора (вполне справедливые, заметим) неадекватную реакцию – в ответ также публично пригрозил Ходорковскому, что его Юкос, дескать, тоже с налогами не очень-то. Таким образом, первая размолвка была у Путина с Ходором как раз по поводу Роснефти.

Дальше еще более грандиозный скандал с покупкой некоей «Байкалфинансгруп» основы Юкоса. Рюмочная из Твери с уставным капиталом 10 тыс. руб. покупает за 10 млрд. долл. Юганскнефтегаз – а потом перепродает его Роснефти. Схема была простая и очень пошлая.

Однако мне думается, что любая сколь-нибудь независимая администрация новой России неизбежно должна будет поставить вопрос по третьей, безусловно, САМОЙ скандальной сделке, связанной с Роснефтью: с покупкой в 2013 году ТНК-BP за невероятную сумму в 56 млрд. долл.

Вот это был уже полный беспредел. То, что это уже тогда не вызвало никакого существенного общественного резонанса – позор России. Все промолчали, все засунули языки в одно место. А по сути ведь была проведена операция по одномоментному изъятию из российской экономики немыслимых денег в пользу транснациональной БРИТАНСКОЙ (привет Галковскому) корпорации. Так, юзер Сапожник тогда написал об этом тревожный пост, еще кто-то… А в целом все проглотили.

Напомню: по итогам сделки Роснефть поглощала компанию ТНК-ВР, а взамен отдавала 56 млрд. баксов собственникам ТНК-ВР и 20% своих акций отдавала Бритиш Петролеум. 56 млрд. долларов у Сечина на тот момент кэшем, конечно, не было – и эти деньги в очередной раз (как и в случае с Байкалфинансгруп) экстренно занимали в Китае, в частности, подписывая кабальные для Роснефти договоры по поставкам нефти в Китай.

Смотрим итоги. Через 2 с небольшим года после «эпохальной сделки» долги еще отдавать и отдавать, а сама Роснефть на бирже стоит ВСЯ (то есть вместе с «поглощенной» THK-BP) порядка 30 млрд. долл. Вся с потрохами, то есть вместе с суперэффективным менеджером Сечиным.

Это означает, что уже сегодня та же Бритиш Петролеум сможет (если захочет) миллиардов за 15-20 купить всю Роснефть, выкинуть оттуда Сечина и владеть и бывшей ТНК-BP, и бывшим Юганскнефтегазом, и бывшей Северной нефтью, и всем бывшим Юкосом одновременно… не потратив ни копейки собственных денег. Бесплатно, то есть даром!! И нет, не даром – а еще и с приплатой.

В корпоративной практике на Западе такая схема давно известна – называется «покупка компании за ее собственные деньги». Вся стандартная схема уже реализована на наших глазах с Роснефтью – остался только последний штрих: ее покупка. Вкратце вот ее описание:

А) продаем компании свой лакомый кусок за невероятную сумму – 56 млрд. долл.

Б) ждем, пока стоимость получившегося надувшегося монстра упадет ниже плинтуса (недолго – пару лет)

В) за часть полученных денег выкупаем всю компанию.

В итоге у нас и деньги, и нефтянка. Ранее владели только ТНК-ВР, да и то не всей, а «в пополаме» – 50% акций у ВР, 50% у ТНК в лице менеджеров «Альфы». А через 2 года получаем целиком всё, включая Роснефть, плюс еще десяток миллиардов в качестве бонуса! Ай да англичане, ай да молодцы! Настолько беспроигрышную схему и придумать-то не решишься – фантазии не хватит.

Кто-то мне не верит? Да дело уже на мази. Недавно сообщали, что руководство Роснефти «ведет переговоры» с Китаем, в надежде впарить им 16,5% акций Роснефти за 500 млрд. рублей. Китайцы, однако, жмутся, говорят, дорого. Между тем Бритиш Петролеум, думается, за двойной пакет, то есть 33%, легко даст триллион рублей. Триллион «деревянных» нынче – примерно 12,5 млрд. долл. И не забываем, что 20% Роснефти у Бритиш Петролеум уже есть. 20+33=53% Вот и контрольный пакет!

Недурно, правда? Всем бы так вести бизнес, как англичане. Тут и американцы позавидуют.

Вот как это? Ладно, я понимаю, криптоколония. Ладно, решили отдать англичанам – Бритиш Петролеум – всю российскую «нефтянку», кроме Лукойла и Сургутнефтегаза. Но чтоб еще и приплатить им за это 25 млрд. долларов??? Типа «чтоб взяли»?? За согласие «взяться»??

Это был, определенно, невиданный еще в мире двойной грабеж: сначала у тебя отбирают имущество «за так», а потом еще с тебя же требуют денег «за то, что согласились это имущество взять».

Эх, Роснефть-Роснефть… Вот Вам и «российское умение вести бизнес». Обули вас всех – даже не как лохов. Как негров в Африке. «Ни рубля, ни топора, да еще и рубль должен»” (2016)

8 лет назад написано. 56 млрд. долл. – это по нынешним временам под 6 трлн. рублей.