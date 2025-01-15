Рупор кремлевской пропаганды: Присоединение Гренландии обойдется недорого

Работа с общественным мнением гренландцев для получения большинства на гипотетическом референдуме о выходе из состава Дании и вступлении в составе США может обойтись всего в несколько миллионов долларов + обещание будущих плюшек для местного населения на несколько десятков миллионов долларов. Учитывая потенциальные экономические и геостратегические выгоды для США – это беспроигрышный вариант, который США попытаются начать претворять в жизнь после 20 января.

Несмотря на обвинения Дании в адрес России, что это Россия надоумила окружение Трампа отжать у Дании Гренландию, Россия публично планы Трампа на захват Гренландии не поддерживает.

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Источник: Colonel Cassad

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