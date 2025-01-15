 

Мнение: Сколько гривна к рублю?

15.01.2025, 20:35, Разное
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Вот поразительный факт. Просматриваю свои старые посты, чисто случайно натыкаюсь на короткую заметку. 14 января 2016 года я мимоходом удивился:

Одна к трем
Забавно, что несмотря на все передряги (на Украине то революция, то война, а в России санкции и обвальное падение нефти), соотношение рубля и гривны волшебным образом остается неизменным, все время крутясь вокруг курса 1 гривна=3 рубля. Ничто не берет!
А ведь по большому счету стабильность курса означает и неизменность соотношения экономик. То есть – “усыхали” мы, несмотря ни на что, в примерно одинаковом темпе (2016)

Ну и тут я не удержался, решил посмотреть – а как сейчас? Каков СЕЙЧАС курс гривны к рублю? Ведь столько всего происходит – Украину бомбят нещадно, война, рубль валится к доллару, вот уже недавно перевалил за 100… Так каков же теперь курс? Бьет ли рубль гривну спустя 8 лет? Смотрю курс по Яндексу: 1 гривна = 2,43 рубля.

Весьма красноречивая стабильность.

Источник: Размышления вольного социолога


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