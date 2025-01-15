Рупор кремлевской пропаганды: Базовые правила защиты телефона от телефонного шпионажа

Хакерская группа "Немезида" о базовых правилах защиты своего телефона

Базовые правила защиты телефона от телефонного шпионажа

1. Никогда не оставляйте свой телефон без присмотра

Первое и самое главное: постоянно следите и никогда не оставляйте телефон на столике в кафе, на скамейке в парке и других общедоступных местах, поскольку некоторые злоумышленники специализируются на кражах подобного рода.

2. Никому не давайте телефон

Даже маме. В этом случае возникают риски, связанные с установкой приложений для шпионажа или с посещением вредоносных сайтов.

3. Избегайте подключений к публичным беспроводным сетям без VPN

Во время нахождения в общественных местах старайтесь не подключаться к публичным Wi-Fi сетям, поскольку хакер может легко проникнуть эту сеть или создать поддельную точку доступа и после подключения получить доступ к вашим данным. Если подключаться все же необходимо, используйте надежный VPN.

4. Регулярно обновляйте приложения

Старайтесь использовать последние версии приложений и устанавливайте последние обновления. Иногда патчи исправляют проблемы с безопасностью, которые могут быть использованы злоумышленником.

5. Отключите микрофон в телефоне

Во время шпионажа может быть задействовать микрофон, который желательно отключить. Вне зависимости от того, какое у вас устройство (iPhone или на базе ОС Android), вы можете отслеживать, у какого приложения есть доступ к микрофону через настройки.

6. Будьте осторожны с используемыми приложениями

Не все приложения в магазинах App Store и Google Play являются легитимными. Многие приложения от сторонних разработчиков пытаются получать о вас как можно больше информации, о чем обычно упоминается в тексте «Terms & Conditions», с которым вы должны согласиться, даже если не читали. Прежде чем загружать и использовать какую-либо программу, потратьте некоторое время и ознакомьтесь с этим текстом.

7. Используйте безопасный веб-браузер

Если вы ведете бизнес в сети или делаете покупки с телефона, важно, чтобы веб-серфинг был безопасным, и информация о вашем банковском счете или кредитной карте и не оказалась в руках злоумышленников. Для защиты данных во время работы в интернете используйте браузеры Brave или Firefox Focus.

8. Ограничьте или запретите отслеживание в маркетинговых целях

В большинстве приложений и смартфонах вы можете ограничить или совсем запретить отслеживание и сбор данных, используемых для показа более актуальных рекламных объявлений. Кроме того, нет никаких гарантий, что собранная информация не будет использоваться и в других целях.

9. В случае отсутствия необходимости отключите Wi-Fi и Bluetooth

При подключении к публичным сетям ваш смартфон может быть скомпрометирован. Во время прогулки или путешествия ваш телефон непреднамеренно может подключиться к ближайшей незащищенной сети.

10. Пользуйтесь антивирусом

Как и в случае с компьютером, антивирус можно использовать для защиты смартфона от вредоносных приложений или отдельных участков кода. После обнаружения подозрительной программы происходит помещение на карантин, пока не наступили серьезные последствия.

11. Не кликайте на подозрительные ссылки (а лучше вообще не тыкайте че попало)

Если кто-то, кого вы не знаете (да и тот кого знаете – это уже может быть не он а угнанный аккаунт), просит кликнуть на ссылку, ни в коем случае не кликайте. Часто хакеры или мошенники пытаются украсть персональную или финансовую информацию, рассылая сообщения о хороших скидках или предлагая поучаствовать в лотерее. Вы можете получить ссылки по почте, в СМС, в мессенджерах или социальных сетях. Совет: пользуйтесь сервисом VirusTotal для сканирования и проверки подозрительных ссылок и файлов.

12. Удаляйте неизвестные файлы и приложения

Часто, во время внимательного изучения содержимого телефона, можно заметить неизвестные загруженные файлы или установленные приложения, которые могут свидетельствовать о присутствии шпионов и других вредоносов. Периодически делайте профилактическую зачистку своего смартфона и удаляйте неизвестное содержимое и ненужные файлы.

13. Отключите отслеживание вашей активности в интернете и в приложениях

Тот же Google отслеживает вашу активность в интернете и приложениях с целью лучшей персонализации при использовании сервисов навроде Google Maps. В одном из справочных разделов Гугла можно узнать, как отключить отслеживание в Android и iPhone.

14. Используйте настройки безопасности телефона

Существует несколько настроек безопасности телефона, при помощи которых можно защититься от неправомерного физического доступа к устройству и приложениям. Двухфакторная аутентификация требует, чтобы пользователь телефона или приложения прошел две стадии перед получением доступа, которые могут включать ввод пароля, использования отпечатка или секретного кода.

Также существует несколько схем авторизации, включая Face ID или сканирование отпечатка, защиту при помощи пароля или графического ключа.

15. Сбросьте настройки телефона до заводских

Если ваш телефон уже скомпрометирован, вы можете воспользоваться сбросом настроек. Однако в этом случае вместе с вредоносами удалятся все ваши данные.

https://t.me/nemeZ1da_ru/5472 – цинк

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Источник: Colonel Cassad

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