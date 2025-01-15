Мнение: Канада хочет откусить себе часть США, американо-канадская торговая война и грузопоток на СМП

1. В Северной Америке продолжают предъявлять друг другу территориальные претензии. США в лице Трампа хотят себе всю Канаду, и канадские политики, не желая быть проглоченными пускают встречный пал. Того и гляди новый премьер спешно опубликует книгу «Канада — не США» (ссылка):



Лидер канадской Партии зеленых Элизабет Мэй предложила трём либеральным штатам западного побережья США, – Калифорнии, Орегону и Вашингтону, – стать частью Великого Белого Севера.

Она сказала, что они выиграют от введения канадской системы здравоохранения и более строгих законов об оружии, если решат отделиться от США.

Это произошло после того, как премьер-министр провинции Онтарио Даг Форд выдвинул предложение о покупке Канадой двух штатов США — Аляски и Миннесоты.

Оба комментария прозвучали в ответ на предложение Трампа о том, чтобы Канада стала 51-м штатом США – то, что началось как шутка в прошлом месяце, но в последние недели превратилось в серьёзное намерение избранного президента… <…>

[Трамп] разместил в своем аккаунте Truth Social изображение карты Северной Америки, на которой изображен американский флаг, охватывающий США и Канаду.

Вообще, если намерение Трампа присоединить Гренландию выглядит вполне серьёзным и сравнительно легко реализуемым, то присоединение Канады может привести к неприятным последствиям. Канада во многих отношениях гораздо глубже поражена повесткой чем США, население Канады много лет голосовало за леволибералов и несмотря на крах рейтингов нынешнего канадского правительства, канадцы всё ещё остаются достаточно левыми.

Если представить, что США таки присоединят Канаду, это может резко сдвинуть электоральный баланс в стране в пользу врагов Республиканской партии. При этом у республиканцев возникнут сложности в любом случае: и если Канада будет поглощена отдельными штатами, и если даже США модернизируют выборную систему до современной, убрав выборщиков и перейдя на прямое голосование за кандидатов. Можно, конечно, применить джерримендеринг — креативную нарезку округов для голосования… однако это станет дополнительной сложностью при присоединении.

Впрочем, я не удивлюсь, если Дональд Трамп что-нибудь придумает. К примеру, Канаду можно включить в состав страны не как штат, а как республику на особо почётных правах, с толикой самостоятельности, но без права участия в выборах президента. Или, в конце концов, Трамп может надеяться, что канадцы, впечатлённые величием новой объединённой страны, начнут потихоньку от левачества исцеляться.

2. В любом случае, двинет Трамп войска на север, или нет, США и Канада рискуют обнаружить себя в состоянии полномасштабной торговой войны. Страсти накаляются (ссылка):



Канада пригрозила Трампу «огромной болью».

Если власти США введут 25-процентные пошлины на канадские товары, то Оттава может ответить на это высокими тарифами на поставки американских унитазов, раковин и апельсинового сока. Об этом сообщило издание The Globe and Mail.

С одной стороны, расклад сил тут против Канады — она маленькая и сильно зависит от США. С другой стороны, Трамп собирается воевать сразу на много франтов, поэтому у Америки на бодание с Канадой может не хватить сил.

3. Тем временем, пока США покушаются на передел Арктики, Россия в своём полярном секторе успешно наращивает перевозки грузов. Северный морской путь продолжает крепчать (ссылка):

Грузопоток составил без малого 37,9 млн тонн, что превышает предыдущий рекордный результат более чем на 1,6 млн тонн. Также в 2024 году было совершено рекордное количество транзитных рейсов — 92, и поставлен рекорд по транзитным грузам — более 3 млн тонн.

Приятно, что это самоподдерживающийся процесс. Чем больше рейсов, тем больше дохода от портов, тем проще содержать инфраструктуру и ледокольный флот.