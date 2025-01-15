Мнение: Письмо: “Этой истории не суждено было произойти”

Обещала показать письма про отношения ОШ и МП.

Отношения этих двух типов, точнее это один тип и даже один подтип, просто женский и мужской, чаще всего застревают в самом начале. Как вы и поняли.

Прозвучало даже из типологии онегиных-рапунцелей: Журавль и Цапля.

Очень многие онегины и рапунцели ведут себя в начале отношений как Журавль и Цапля, но только выраженные МП и ОШ ведут себя так последовательно и до конца отношений, который случается обычно уже вскоре, но бывают исключения.

То есть у многих онегиных-рапунцелей есть склонность надевать на себя ослиную шкуру и маску жертвы, обижаться на “не горит” и вести себя как “девушки-плюсы”, но большинство ведет себя так только в начале, пока СЗ партнера мала. Потом СЗ подрастает и большинство начинают вести себя получше, иногда только возвращаются к шкуре, на порогах и ярусах.

ОШ и МП плохо рефлексируют СЗ партнера из-за короны и ЗВ. Но главное, они очень боятся слива и очень сильно хотят выглядеть плюсами, находят это привлекательным для других, хотя сами такое очень не любят, но вот парадокс.

Анализируя поведение партнера с градусником в руках, те и другие как будто ставят красную галочку на полях “Не горит!”.

В любом письме настоящей ОШ или настоящего МП таких красных галочек много. Больше, чем вопросительных знаков “?” (“Может еще разгорится?”) когда партнеру дается шансик.

В этом письме я буду отмечать, где автор ставит красные галочки и где дает партнеру шансик. А вы описываете, почему она так решила. И какая должна быть объективная оценка.

cybergiraffe

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Я, кажется, оказалась в тупике, в который меня завела корона.

Месяца два назад я познакомилась с парнем на СЗ.

Мы встречались и общались три вечера.

(Герой не настолько МП, насколько она ОШ, поэтому три вечера ее приглашал)

В первый он предложил пойти на выставку и потом на музыкальный вечер в кафе (чем он меня удивил, так как первым сообщением он позвал меня на техно-тусу, и я записала его в тусовщики);

(Одна красная галочка, а потом один шансик)

как оказалось, он в моем городе был проездом, живет достаточно далеко и вообще часто ездит туда-сюда, и я решила, что перспективы для дальнейшего общения особо нет (я дописываю дисер и живу почти как монах).

(Две красные галочки)

Тем не менее, в конце первого вечера, я обнаружила, что общаюсь с ним примерно так, как с моими русскими друзьями лет десять назад – свободно обсуждала какие-то темы вроде смысла жизни, любимой литературы, и прочего, не думая о впечатлении, которое произведу, ошибках и т.д. Мы немного выпили, и он стал говорить про отношения – что не приемлет ревность (а у меня в анкете было написано, что ревность это ок), что рад за партнершу, если она находит кого-то, с кем ей лучше, чем с ним, потом сказал, что, не понимает, когда его спрашивают, мол, можно ли тебе задать вопрос, а потом им не нравится ответ. Я немного посмеялась про себя, потому что никаких вопросов задавать ему не собиралась, тем более на романтические темы, и предложила пойти по домам.

(Две красные галочки “Не горит!” И она даже решает все закончить)

На остановке я подумала, что хотела бы, чтобы у меня был такой знакомый, и спросила, есть ли у него инстаграм. Он ответил как-то уклончиво, мол, слишком много сидит в соцсетях, я подумала, ок, значит точно больше не увидимся –

(Большая красная галочка!)

и мы продолжили болтать в трамвае, он начал про психоисторию Азимова, я рассказала про Льва Гумилева… он предложил пройтись до остановки автобуса, и когда прощались, сказал, что отложит отъезд, предложил сходить на скалолазание на следующий день, а в мессенджере сайта прислал свой инстаграм и поблагодарил за вечер.

(Ну ок, шансик)

На второй день он предложил вместо скалодрома пойти выпить стаканчик, я согласилась, и когда пришла, атмосфера изменилась, он был как-то задумчив, я, в свою очередь, начала задумываться, дружеская ли у нас встреча или уже не совсем, и решила просто общаться, как и вчера.

В итоге мы опять свернули на тему отношений, я рассказала про какие-то корявые дейты, он сказал, что с девушками трудно, так как страшно их обидеть, и что он поедет в Канаду, так как там девушки проявляют инициативу. Это всё было в режиме шуток, я посмеялась и пожелала ему удачи в Канаде.

(Красная галочка)

Потом мы пошли в ресторан, мест не было и он предложил взять доставку и пойти ко мне, послушать музыку. Я, немного офигев, промычала «эээ, ну я не знаю…», но тут освободился столик, мы очень мило поужинали, потом он предложил присесть на скамейке на улице чтобы показать мне одну группу, и я поняла, что меня очень к нему тянет.

(Шансик, а до этого была красная галочка…)

Мы досмотрели то, что он показал, долго шли извилистыми улочками на автобус… Я добавила его в инсте, он написал, что ему очень понравились наши разговоры, я ответила, мол, да, было супер, пожелали друг другу спокойной ночи, на следующий день он должен был уехать.

На следующий день он написал, что не уехал и что давай сходим-таки на скалодром. Я подумала, что нужно его все-таки пригласить к себе. Но на скалодроме было примерно тоже самое, полазив по стенам, мы снова долго болтали за стаканчиком пива, потом он меня пригласил на техно-тусу, на которую и должен был поехать завтра, я сказала что это круто, но не совсем моё, сил уже на такое нет (мне 34, ему 30).

(Тут красная галочка, как ни странно)

Потом мы сидели часов до двух у меня в машине, на прощанье он коснулся моей щеки и сказал – поцелую тебя сюда (мы живем во Франции, эти поцелуи в щеку – норма даже для незнакомых людей).

(Возмутительно и красная галочка)

Доехав до дома, я написала ему, что добралась, все ок. Он пишет: «Спасибо за сообщение! И чтобы ты не думала, что тебя все ненавидят (а я так сказала в перый, кажется, вечер, в шутку, конечно) – я со вчерашнего вечера хочу тебя поцеловать, но не хотел тебя беспокоить, ты нравишься людям, по крайней мере, мне ты нравишься». Я: «Черт, надо было сказать……..». Он поставил смеющийся смайлик, и сказал, что я и сама ничего не говорила.

(Маленький шансик. И здесь видно, что он тоже МП. Видно? )

Я ответила, что это, конечно, взаимно, но что раз он уезжает, я решила, что мне не стоило думать в сторону романтики. Он «понимаю, это твое решение, но я готов приехать если что». Было уже часа три утра, и я ужасно устала, и написала ему, мол, прости, но сил нет совсем, и ты тоже отдыхай.

(Возмутительно он ответил. Большая красная галка)

Наутро он снова написал, но в таком ключе, мол, что это такое было вчера вечером. Мы перебросились парой нейтральных сообщений, потом он предложил пообедать в городе перед его отъездом. На встрече он был уже отстранен, мне кусок в горло не лез, ну и в общем на этой ноте мы и распрощались.

(Красная галочка и еще одна красная галочка. Похоже, конец…)

Дня три мне было очень плохо, потом я уехала к родителям, начала нормально есть и спать, переборола желание написать ему, и стало легче. Иногда постила сторис в инсте – какую-то природу, как обычно, мероприятия и т.д. Он лайкал, и я тоже иногда ставила ему лайки, старалась пореже. Через месяц я поехала в Икею за подарками и прислала ему фотку – варенье, которое мы обсуждали. Он отреагировал смайлом с глазами-сердечками, сказал приятного аппетита, я поблагодарила. Решила вообще поменьше постить всего, и в целом начала забывать об этой истории.

(Смайлик и все? Огромная красная галка. Скорее даже крест)

Перед католическим Рождеством я поехала к родителям и выложила в сторис родительских куриц. Он написал, спросил, у мамы ли я. Я ответила да, написала, как зовут куриц, спросила, не уехал ли он в Норвегию (должен был поехать надолго). Он ответил, что поедет в середине февраля и что сейчас тоже у родителей. Я сказала ок и ничего не писала больше.

Потом он выложил крутое фото с горнолыжного курорта, я лайкнула конечно. Подумав пару дней, я решила, что напишу ему новогоднее поздравление с искренними пожеланиями всех благ, и закрою уже для себя эту историю. Заснула с этой мыслью, а на следующий день он мне написал, что будет проездом в моем городе Х и предложил увидеться.

(Шансик!)

Я ответила, что сожалею, но в эти дни уже запланировала активности с родителями, и предложила приехать ко мне в начале января, когда я буду жить в родительском доме (они уедут в отпуск). Он ответил, супер, это как раз когда я вернусь из другой страны. Мы обсудили, что он там делает (техно тусовка), в следующие дни тоже обменивались парой сообщений…

И второго он мне пишет, что, мол, должен вернуться пораньше, но всё равно хотел бы меня увидеть, что я делаю 4-го в конце дня? Я расстроилась ужасно, так как напридумывала себе романтики по самое не могу, но взяла себя в руки, и сказала, что конечно, давай выпьем стаканчик в городе Y, в получасе от родителей (и как раз на трассе, по которой он возвращался к себе).

(“Не горит!” паразит)

Он ответил, отлично, что он поедет на своем фургоне, там поспит и утром поедет домой. Я сказала, ок, тогда скажешь мне, как будешь в пути, мне ехать где-то полчаса до этого города? Он предложил забрать меня и переночевать в фургоне. Тут меня совсем накрыло – ночевать в фургоне, тем более живя у родителей (они ещё не уехали), мне совсем не хотелось.

(Мог бы быть шансик ему, но ее “совсем накрыло” и опять красная галочка)

Я: «Звучит круто, но может быть, когда будет потеплее?» Он «У меня есть обогреватель если что😊» Я «Думаю, родители не поймут… Но я все равно очень хочу тебя увидеть, если тебе ок» Он «Это всего лишь предложение, ты поступаешь, как знаешь» Я: смайлик.

(Вот эта его последняя фраза… Красная галочка или шансик, она сама запуталась)

После этого разговора у меня осталось какое-то неприятное чувство какой-то торговли, и свое поведение мне не очень понравилось. Это было в четверг, в пятницу мы не общались, в субботу я проснулась с мыслью, что никто от встречи вроде не отказывался; он не писал, и часа в четыре я написала ему, спросила, как дела и все ли в силе. Он ответил через час, хотя постоянно был онлайн – «Привет, мы ещё только подъезжаем к Х (город в двух часах езды от родителей), я довольно сильно устал, я не знаю, я тебе скажу».

Я это прочитала как одно большое «я перехотел», поехала с мамой в магазин, купила бутылку игристого, чтобы выпить с родителями за их отпуск… И тут он пишет, мол, буду в Y (город в получасе езды) к восьми.

(“Перехотел”, еще бы, “Не горит!” большая красная галочка и даже две)

А я уже в таком состоянии, что не хочу ехать никуда, на улице дождь, темнота… Отвечаю «мне это уже поздновато». Он: «Ох» Я: «Прости…» Он: «Можно тебе позвонить ?» Я: «Давай, *номер*». Он позвонил, и по телефону, в общем, было тоже самое, он: «я бы хотел увидеться» я: «я тоже, но я так поняла, что ты очень устал и не сможешь, и уже взяла вина выпить с родителями…» он: «могу тебя забрать на ночь» я « они не поймут» он: «я бы хотел провести с тобой те несколько дней, но у меня встреча в понедельник…» я: «нет нет, ничего страшного, это я так».

(Красная галочка, еще и оправдывается, как будто ей больше надо, наглец)

Ну и на этом говорить стало не о чем. Он: «не буду тебя больше беспокоить» я: «ты меня вовсе не беспокоишь!». Попросила ехать осторожно, он сказал, что если устанет, то остановится и поспит. Я сказала «целую» на прощанье и положила трубку.

(Мог бы быть шансик, но ей не понравилось, что он так легко сдался, явно “Не горит!”, поэтому красная галочка)

Ну и на этом все. На следующий день он выложил сторис с природой, я лайкнула, потом вечером я выложила закат, он не отреагировал. Все воскресенье и понедельник я провела в инсте, поняла, что это сведет меня с ума и удалила приложение с телефона. Он, кажется, тоже сделал что-то подобное, потому что в инсту заходит ещё реже меня, раз в сутки. Ну или занят своей жизнью.

(Своей жизнью, возмутительно. Две или даже три красные галочки)

Я понимаю, что должна ему шаг со встречей, но, кажется, из-за отказа я плотно сижу в черном поле и сделать ничего нельзя.

(Здесь интересная у нее логика. Она должна, но плотно сидит в черном поле, долг никак нельзя вернуть. Что это у нее?)

Подумала написать ему, но ещё одно предложение встречи даже у меня в голове выглядит как театр абсурда. Пытаюсь пока что восстанавливаться, заниматься своими делами и поверить, что никакого великого ущерба я ему не нанесла, только себе.

Ну и в целом у нас очень разные образы жизни, видимо, этой истории и не суждено было произойти.

(Образы жизни и правда разные, но это не повод собирать в свое поле хвосты. Благодаря ослиной шкуре с хвостами и клыками многие так и вынуждены жить только с родителями…)



Спасибо вам за блог и за то, что прочитали, и счастливого вам нового года.