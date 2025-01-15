Из-за халатности шеф-повара в столовой Госдумы в течение двух лет подавали лангустов вместо обычных креветок
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Счётная палата завершила двухлетний аудит парламентской столовой. Проверяющие установили десятки нарушений, самым крупным из них стало несоответствие рецептуры блюд низшей ценовой категории. Выяснилось, что в течение двух лет депутатам по ошибке подавали лангустов под видом обычных креветок.
Вину на себя взял шеф-повар думской столовой Гиви Гогишвили – он перепутал поставщиков и вместо креветок по 400 рублей за килограмм заказывал лангустов по 4000 рублей.
«Я не сумел проконтролировать весь процесс, ведь на мне ещё и питание кабмина, силовых структур, судей, но депутаты не заметили подмены. Более того, многие жаловались на маленький размер креветок и требовали добавки», – заявил он.
Теперь на ближайшем заседании парламента депутаты обсудят схемы компенсации стоимости морепродуктов. Для этого выделят дополнительные 80 млн рублей.
Также по ошибке в парламентской столовой вместо отечественной водки разливали виски Jack Daniel’s из недружественной страны.
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