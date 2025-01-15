Из-за халатности шеф-повара в столовой Госдумы в течение двух лет подавали лангустов вместо обычных креветок

Счётная палата завершила двухлетний аудит парламентской столовой. Проверяющие установили десятки нарушений, самым крупным из них стало несоответствие рецептуры блюд низшей ценовой категории. Выяснилось, что в течение двух лет депутатам по ошибке подавали лангустов под видом обычных креветок.

Вину на себя взял шеф-повар думской столовой Гиви Гогишвили – он перепутал поставщиков и вместо креветок по 400 рублей за килограмм заказывал лангустов по 4000 рублей.

«Я не сумел проконтролировать весь процесс, ведь на мне ещё и питание кабмина, силовых структур, судей, но депутаты не заметили подмены. Более того, многие жаловались на маленький размер креветок и требовали добавки», – заявил он.

Теперь на ближайшем заседании парламента депутаты обсудят схемы компенсации стоимости морепродуктов. Для этого выделят дополнительные 80 млн рублей.

Также по ошибке в парламентской столовой вместо отечественной водки разливали виски Jack Daniel’s из недружественной страны.

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