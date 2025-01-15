 

Из-за халатности шеф-повара в столовой Госдумы в течение двух лет подавали лангустов вместо обычных креветок

15.01.2025, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Счётная палата завершила двухлетний аудит парламентской столовой. Проверяющие установили десятки нарушений, самым крупным из них стало несоответствие рецептуры блюд низшей ценовой категории. Выяснилось, что в течение двух лет депутатам по ошибке подавали лангустов под видом обычных креветок.

Вину на себя взял шеф-повар думской столовой Гиви Гогишвили – он перепутал поставщиков и вместо креветок по 400 рублей за килограмм заказывал лангустов по 4000 рублей.

«Я не сумел проконтролировать весь процесс, ведь на мне ещё и питание кабмина, силовых структур, судей, но депутаты не заметили подмены. Более того, многие жаловались на маленький размер креветок и требовали добавки», – заявил он. 

Теперь на ближайшем заседании парламента депутаты обсудят схемы компенсации стоимости морепродуктов. Для этого выделят дополнительные 80 млн рублей. 

Также по ошибке в парламентской столовой вместо отечественной водки разливали виски Jack Daniel’s из недружественной страны. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.01 / Госдума приняла закон о церковном контроле над наукой

16.01 / Lenovo представила первый ноутбук с выдвижным экраном

16.01 / Мнение «аналитика»: О методе Трампа… Нетаньяху сдался, Зеленскому приготовиться?

16.01 / Мнение: А дураков нету, улетели все

16.01 / Мнение «аналитика»: О дураках и дорогах… Что у России получается лучше всего?

15.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Попытка купить позиции ВС РФ в районе Горовки

15.01 / Мнение: Исцеление релоканта, можно ли победить бедность и как начать новую жизнь

15.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Полная запись переговоров лайнера разбившегося в Актау с диспетчерами

15.01 / Мнение: Демократия гопников, или про «запрет» видеоигр в России

15.01 / Мнение: Как купить Роснефть за ее же деньги

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика