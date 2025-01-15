 

Правительство Италии – Нетаниягу обладает иммунитетом от преследования со стороны МУС

15.01.2025, 17:55, Новости дня
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Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, прибывший с визитом в Рим, встретился с заместителем премьер-министра и главой МИД Италии Антонио Таяни и с министром юстиции Италии Карло Нордио.

Как пишет “Исраэль а-Йом”, в ходе этих встреч собеседники заверили израильского политика, что, проконсультировавшись с юристами, пришли к заключению, что первые лица государств, включая глав правительств, обладают иммунитетом против преследования со стороны Международного уголовного суда.

Они отметили, что Израиль не подписал Римский статут и, таким образом, не признает юрисдикции этого суда. Итальянские политики подчеркнули: иммунитет первых лиц основан на Венской конвенции. Таким образом, премьер-министр Биньямин Нетаниягу не будет задержан на итальянской территории.


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