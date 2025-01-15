Поломки Интернета связаны с истечением срока годности

Профессор Калифорнийского университета Роберт Джефферсон призвал пользователей с пониманием отнестись к участившимся случаям «падения» Интернета.

Оказалось, что гарантийный срок службы всемирной сети, созданной американскими учёными в 1969 году, составлял только 55 лет.

– Этот срок подошёл к концу 29 октября 2024 года, поэтому теперь всё работает, как поётся в песне, на честном слове и на одном крыле. Нужно проводить капитальный ремонт всей сети, а на это пока нет средств, – сказал американский учёный.

Заместитель министра цифрового развития России Адальбек Казиханов поблагодарил американского учёного за публичное признание вины коллективного Запада в коллапсе Рунета и пообещал в ближайшее время представить достойный аналог западной разработке. Отечественные специалисты уже заканчивают тестирование компьютерной сети, по всем показателям превосходящей зарубежные аналоги.

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