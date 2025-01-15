 

BMW Panoramic iDrive превратит лобовое стекло автомобиля в один большой дисплей

15.01.2025, 17:00, Разное
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Садясь за руль новой BMW, водитель не найдет там традиционной приборной панели. Взамен нее вся информация отображается прямо на лобовом стекле благодаря системе Panoramic iDrive.

Panoramic iDrive — революционная разработка BMW. С ее помощью водитель контролирует скорость, получает информацию о светофорах, дорожных знаках, навигации, уровне зарядки батареи и о многом другом. В частности, выбранный маршрут выделяется зеленым цветом, увязывая его с «бортовыми» технологиями.

Помимо наличия «лобового» дисплея BMW изменила дизайн рулевого колеса, дополнив его тактильными кнопками, изменяющими цвет подсветки в зависимости от настроек.

Интерфейс в центральной части лобового стекла дополняет сенсорный экран, отвечающий за прямое взаимодействие с водителем. С его помощью можно настраивать интерфейс, использовать приложения быстрого доступа. В дальнейшем BMW собирается создать магазин приложений с дополнительными функциями и настройками.

Операционная система Panoramic iDrive полностью разработана специалистами BMW и основана на Android с открытым исходным кодом. В системе задействован искусственный интеллект для изучения привычек и поведения водителей, который в автоматическом режиме предлагает им подходящие приложения и настройки.

Как сообщают в компании, действующие языковые модели дополняют процесс «ручного» управления голосовыми командами — к примеру, «найди зарядную станцию рядом с супермаркетом». В планах BMW запустить электрический внедорожник X-Class с Panoramic iDrive до конца текущего года, а затем система появится и на других автомобилях на платформе «Neue Klasse».

Источник &#8212 BMW


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