 

Хитроумная клавиатура Freewrite Wordrunner стимулирует людей писать тексты

15.01.2025, 16:00, Разное
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Устройство от стартапа Astrohaus под названием Freewrite Wordrunner призвано побуждать людей к сочинению текстов. Это механическая клавиатура, при проектировании которой учитывался опыт тех, кто зарабатывает на жизнь созданием текстовых произведений. Например, здесь есть расширенная подставка под запястья, чтобы руки не уставали во время набора букв, пока мозг генерирует смыслы.

Из интересных функций стоит отметить красную кнопку-джойстик, которая является универсальным манипулятором и перенимает на себя часть задач, которые обычно решаются при помощи компьютерной мышки. Это удобно – обе руки получают возможность гибко взаимодействовать с интерактивным пространством разных сайтов и программ. Не везде есть поддержка такого функционала, но она, несомненно, будет востребована, если Wordrunner пойдет в серию.

В верхней части клавиатуры расположено табло Wordometer. Это счетчик, который отображает количество введенных слов. Рядом есть другой индикатор, который визуализирует скорость набора текста. Эти функции второстепенны и давно реализованы в программном виде, но в данном случае они служат зримым отображением работы писателя, стимулируя его деятельность.

На текущий момент стоимость клавиатуры составляет символический $1. Поставки запланированы на конец 2025 года.

Источник &#8212 Freewrite Wordrunner


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