 

Минцифры, Госдума и Песков в один день заявили, что никаких лимитов по интернет-трафику для россиян вводить не планируется

15.01.2025, 15:33, Разное
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Никаких индивидуальных ограничений для россиян по объёмам потребляемого интернет-трафика вводиться не будет – об этом в один день заверили в министерстве цифрового развития и комитете Госдумы по борьбе с иностранным влиянием.

Кроме того, с подобным заявлением позже выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Журналисты были несколько удивлены этими опровержениями, поскольку никто не сообщал о возможных ограничениях.

– Привожу дословно: «По поводу ограничений по трафику, о которых вы говорите – никаких ограничений вводить не планируется, это чушь всё, кто бы вам об этом не говорил». Я удивился: «Дмитрий Сергеевич, никто мне такого не говорил, и вообще вы сами мне позвонили сейчас». В ответ: «Всё, некогда говорить». И трубку положил, – рассказал журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов.

В Минцифры в свою очередь прокомментировали тезис более предметно – там объяснили, что правительство и министерство не намерены выступать инициаторами подобных ограничений, а если в них и может возникнуть необходимость, то исключительно из-за устаревания магистрального оборудования, которое поставляется западными компаниями и при этом подпадает под санкции недружественных стран.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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