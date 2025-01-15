Минцифры, Госдума и Песков в один день заявили, что никаких лимитов по интернет-трафику для россиян вводить не планируется

Никаких индивидуальных ограничений для россиян по объёмам потребляемого интернет-трафика вводиться не будет – об этом в один день заверили в министерстве цифрового развития и комитете Госдумы по борьбе с иностранным влиянием.

Кроме того, с подобным заявлением позже выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Журналисты были несколько удивлены этими опровержениями, поскольку никто не сообщал о возможных ограничениях.

– Привожу дословно: «По поводу ограничений по трафику, о которых вы говорите – никаких ограничений вводить не планируется, это чушь всё, кто бы вам об этом не говорил». Я удивился: «Дмитрий Сергеевич, никто мне такого не говорил, и вообще вы сами мне позвонили сейчас». В ответ: «Всё, некогда говорить». И трубку положил, – рассказал журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов.

В Минцифры в свою очередь прокомментировали тезис более предметно – там объяснили, что правительство и министерство не намерены выступать инициаторами подобных ограничений, а если в них и может возникнуть необходимость, то исключительно из-за устаревания магистрального оборудования, которое поставляется западными компаниями и при этом подпадает под санкции недружественных стран.

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