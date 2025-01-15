 

Новаторская система от Sony позволит учуять игровых зомби по запаху

15.01.2025, 15:00, Разное
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На выставке CES 2025 компания Sony представила новый формат для погружения в игровую реальность. В специально созданной студии игроки смогли взаимодействовать с интерактивным миром игры The Last of Us весьма непривычным образом. Например, лично обонять то, чем пахнут игровые монстры. Для этого пришлось прибегнуть к помощи специального генератора запаха.

Идея в том, чтобы максимально погрузить геймеров в процесс, сделав их частью игрового пространства. Например, враждебные существа таятся по углам до тех пор, пока игрок не осветит их фонариком. Можно тихонько пройти мимо и избежать опасности, а можно и лезть напролом – пользователю оставлена возможность выбора, но при этом нет гарантии, что никто не нападет на него со спины. С другой стороны, распознать угрозу можно будет по запаху или по звуку – динамическое сопровождение геймплея гарантировано.

Комната со спецэффектами является частью эксперимента по поиску новых решений в области воздействия на органы чувств геймеров. Sony, как прочие технологические гиганты, столкнулась с проблемой в этой области. Гарнитуры виртуальной реальности значительно расширяют игровой опыт, но не пользуются спросом. Во многом из-за больших ценников, плюс пользователям не слишком нравится контент, созданный специально под эти устройства. Поэтому гиганты игровой индустрии ищут новые пути взаимодействия геймеров с виртуальными вселенными. Хотя на текущий момент и сложно представить, что возможность понюхать зомби исправит ситуацию.Источник &#8212 Sony


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