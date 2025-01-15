 

Генштаб ВСУ – сбиты 30 российских ракет и 47 беспилотников

15.01.2025, 13:55, Новости дня
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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что в ночь на 15 января российские войска выпустили по территории Украины 117 ракет и беспилотников, в том числе 74 БПЛА-камикадзе Shahed.

Подтверждено уничтожение 77 воздушных целей, в том числе 23 крылатых ракет Х-101, трех крылатых ракет “Калибр”, четырех управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 и 47 БПЛА Shahed. Еще 27 БПЛА были “локационно потеряны” – то есть упали без причинения ущерба.

Генштаб пишет об ударах по объектам украинской энергетической инфраструктуры, в частности, газовой инфраструктуры в Харьковской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Часть объектов, подвергшихся атаке, пострадали.


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